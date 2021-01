Tres detinguts en una festa il·legal a un local del Rugby Club Cornellà

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte de matinada tres joves que participaven en una festa il·legal a l'interior d'un local propietat del Rugby Club Cornellà després que s'enfrontessin amb la policia. Segons ha avançat El Periódico, a la celebració hi havia un total de set persones, tres dels quals es van oposar violentament al desallotjament, i van acabar arrestats per un delicte per atemptat a l'autoritat. Els altres quatre assistents també han sigut denunciats per no fer ús de la mascareta i per saltar-se les restriccions dictades per contenir la pandèmia, com el toc de queda i la prohibició de reunir-se més de sis persones.

Veïns de la zona havien avisat la Guàrdia Urbana que hi havia una festa a l'interior d'aquestes instal·lacions esportives. Sobre un quart de sis, el cos municipal ha entrat per dissoldre la festa però han topat amb l'oposició dels participants i han necessitat el recolzament dels Mossos d'Esquadra. Segons fonts policials, tres dels participants s'han enfrontat als agents i han acabat arrestats per un delicte per atemptat a agents de l'autoritat.

La junta directiva del Rugby Club Cornellà ha condemnat els fets i ha confirmat que quatre dels joves són jugadors del club, sense especificar si cap d'ells forma part del grup d'arrestats. En un comunicat a què ha tingut accés l'ARA, el club constata que s'hi estava celebrant un sopar "d'un petit grup de joves" al local del club però "en cap moment [es tractava] d'una festa massiva".

El club ha reconegut que la trobada es va allargar "innecessàriament e inexplicablement fins quarts de quatre de la matinada" i ha lamentat que, durant l'actuació policial "justificada", s'hagin produït un seguit de discussions i altercats. Per això, han insistit, s'està "analitzant amb detall" l'incident i es prendran totes les mesures que correspongui per preservar la bona imatge de l'equip.