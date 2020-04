La Fiscalia amplia la investigació per les morts en residències a una desena de geriàtrics

La Fiscalia Superior de Catalunya ha ampliat a una desena el nombre de residències de gent gran investigades per la via penal per aclarir les circumstàncies de l'elevat nombre de defuncions de gent gran en aquests centres a causa del coronavirus, i no descarta que la xifra augmenti les pròximes setmanes.

En declaracions a l'agència Efe, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha explicat que en aquesta desena de centres s'inclouen la Fundació Privada Consorts Guasch de Capellades (Anoia) i la Santa Oliva d'Olesa de Montserrat (Baix Llobregat), que ja va ordenar investigar la setmana passada a instàncies de la Fiscalia General de l'Estat.

El ministeri públic ha decidit ampliar l'obertura de diligències penals després de rebre diversos atestats i informes que podrien indicar que hi hauria ancians en males condicions de salubritat que van morir per covid-19 en altres geriàtrics. Així ho ha avançat aquest dissabte El Periódico. De moment, la Fiscalia Superior de Catalunya ja ha demanat documentació tant als centres investigats com al departament de Salut i la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies.

A més, la Fiscalia també ha obert quinze diligències per la via civil després d'haver rebut notificacions de situacions "inexplicables". Molts dels geriàtrics han detallat a la Fiscalia que no disposaven del material que se'ls hauria d'haver facilitat, tampoc tenien possibilitat d'accedir als tests per fer un diagnòstic de la malaltia i tenien dificultats per aïllar els pacients, malgrat les peticions fetes a les administracions.

D'altra banda, segons ha indicat Bañeres al mateix rotatiu, les fiscalies provincials han engegat procediments penals a partir de denúncies de "familiars o dels cossos de seguretat" davant de "situacions inexplicables d'augment de les defuncions en aquests centres". Es tracta de cinc residències de Barcelona, una de l'àrea de Manresa (la de Capellades) i quatre més de la zona de Sabadell (Vallès Occidental). Des del començament de l'emergència sanitària, fins divendres havien mort per coronavirus a Catalunya almenys 571 persones grans que vivien en residències, 1.357 persones més estan infectades i 264 estan hospitalitzades.