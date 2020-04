Les entitats exigeixen al Govern que la renda garantida arribi al 100% de les persones que la necessiten

Les entitats socials, agrupades a la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, "celebren" que el Govern hagi aprovat finalment aquest dimarts el reglament de la llei de renda garantida de ciutadania (RGC) però recorden que aquesta eina arriba "massa tard", després de "gairebé tres anys de l'aprovació de la llei, l'estiu del 2017". Tal com va avançar ahir dilluns l'ARA, el Govern ha donat llum verda al text definitiu del reglament al consell executiu d'aquest dimarts: aquest pas suposa desplegar l'eina que inclou totes les excepcions necessàries per reduir les incompatibilitats i garantir que la prestació arriba de manera justa a tots els que la necessiten.

En aquest sentit les entitats han remarcat que amb aquest reglament en marxa, que era "urgent i imprescindible", l'administració ja no té excuses: "Ara més que mai la renda garantida ha de funcionar bé". Així, la Taula ha exigit que la prestació "arribi al 100% de les persones que la necessiten" i que, segons la llei, tenen garantits els ingressos mínims "per a una vida digna", "sobretot amb la greu crisi social que s'ha derivat de la covid-19 i que farà estralls en la població més vulnerable”, apunta aquesta organització.

Tal com detallava ahir aquest diari, el reglament preveu que la prestació de la renda garantida sigui compatible amb els contractes intermitents (de dies) i amb la feina parcial en alguns casos determinats, com ara els més grans de 55 anys que es troben en situació d'atur de llarga durada o les famílies nombroses, a més de les monoparentals, que ja estaven incloses a la llei. També permet que dos nuclis familiars convisquin en una mateixa llar sense perdre la prestació per acumulació d'ingressos, durant un període determinat.

La Taula alerta, però, que a banda de millorar la cobertura encara hi ha altres assignatures pendents perquè la prestació funcioni bé, com ara "millorar la quantia, aconseguir que els tràmits siguin més àgils, ràpids i flexibles i incloure els casos que falten perquè la renda garantida sigui compatible amb el treball".

En aquest sentit, el sindicat CCOO també ha afegit que la norma hauria de permetre més "flexibilitat" durant la crisi sanitària. "Cal preveure la situació de reducció d'ingressos d'aquelles persones que treballaven a temps parcial per tenir cura de fills o persones dependents, uns col·lectius que en molts casos són població feminitzada", ha expressat el sindicat en un comunicat.

A l'expectativa de la proposta espanyola

D'altra banda, la Taula ha assegurat aquest dilluns que està a l'expectativa sobre la proposta del govern espanyol de l'ingrés mínim vital i com encaixarà, precisament, amb la renda garantida que hi ha a Catalunya. "Caldrà veure la seva complementariat, la compatibilitat, la quantia, les condicions d'accés, com serà la coordinació entre les diferents administracions i els tràmits a seguir", avancen.