EN DIRECTE | Compareixença del Govern per actualitzar l'estat del covid-19 a Catalunya

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó; el conseller d'Interior, Miquel Buch, i la consellera de Salut, Alba Vergés, compareixen en roda de premsa per valorar l'evolució de l'epidèmia del coronavirus. Aquest matí, Vergés ja ha comparegut davant dels mitjans de comunicació per explicar les quatre etapes que té previst el Govern per fase del desconfinament, que ha assegurat que podria començar a finals d'abril. D'aquesta manera, la consellera ha tornat a alertar al govern espanyol del "risc" que suposa que a partir de la setmana que ve tots els treballadors no essencials tornin a la feina.