Cau el nombre de morts a tot l'Estat: 123 en les últimes 24 hores, la xifra més baixa des del 18 de març

Cau la xifra de víctimes mortals per covid-19 i també la de contagis. En les últimes 24 hores s'ha registrat una de les dades més baixes de defuncions des de l'inici de la pandèmia: 123 morts en les últimes 24 hores, la xifra més baixa des del 18 de març. Una dada que fa elevar el nombre total de decessos fins a 26.744 a tot l'Estat. Aquest dilluns també s'ha notificat una de les xifres diàries de contagis més baixes des que ha començat la corba ascendent de l'epidèmia: 373 casos nous. És la segon dada més baixa des del dilluns passat, 4 de maig, en què es van registrar 356 casos.

Ara bé, el nombre total de positius creix fins als 227.436 i la diferència respecte al total d'ahir és més alta que els més de 300 notificats pel ministeri de Sanitat. L'explicació es troba una altra vegada per l'enviament de casos antics per part de Madrid i aquest dilluns també de Catalunya, ja que, segons el ministeri, la Generalitat ha enviat 2.721 casos de dissabte, dels quals 83 són nous. La dada positiva és que a hores d'ara ja hi ha 137.139 persones curades, 973 més que ahir.

De tota manera, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha demanat prudència pels resultats d'aquest dilluns, perquè ha recordat que els dilluns les dades "pateixen algun retard" del cap de setmana. En aquest sentit, Simón ha assegurat que Espanya està en bones condicions per acabar de controlar l'epidèmia, però també avisa que encara hi ha un "risc molt alt de repunt". "Hem de garantir que la situació no canvia", ha afirmat. De fet, ha posat d'exemple Alemanya i Corea del Sud, que han tingut un repunt de contagis. "Som en una fase molt delicada, en què si no vigilem, podem passar per situacions com Corea o Alemanya", ha avisat.

Adults i joves hospitalitzats

Aquest dilluns ja fa 15 dies que van començar a sortir els nens al carrer i, segons Simón, no han observat un efecte negatiu en la transmissió del virus. "Si hi hagués hagut un efecte en la transmissió, ja s'hagués observat", ha afirmat. Ara bé, sí que ha admès que alguns centres hospitalaris els han informat que l'edat dels pacients que han ingressat és inferior a la de fa unes setmanes. Simón, però, no creu que sigui per culpa dels passeigs dels nens –tot i que ha reconegut que tampoc es pot descartar–, sinó que ha dit que un dels factors que explicarien aquest canvi és que els hospitals es van "descongestionant progressivament" i que, per tant, ara hi ha pacients més joves que poden ser atesos en hospitals. De tota manera, ha assegurat que encara no han trobat una explicació clara darrere aquesta qüestió.

Aquest dilluns ha començat la fase 1 de la desescalada en molts territoris de l'Estat. Però en algunes comunitats autònomes, com Catalunya o el País Valencià, no ha pogut aplicar-se a tot el territori. A diferència de Catalunya, la Generalitat Valenciana havia demanat que tota la comunitat entrés a la fase 1, però el govern espanyol no va acceptar la seva proposta i en va deixar algunes àrees fora, cosa que va generar malestar en el si del govern de Ximo Puig. Simón ha defensat que totes les comunitats autònomes tenen els informes tècnics a partir dels quals el ministeri s'ha basat per prendre la decisió i ha defensat la postura del ministeri. ¿Es faran públics aquests informes? El director del comitè tècnic ha assegurat que no és una decisió seva, sinó que depèn del ministeri. De tota manera, creu que tard o d'hora, si la legislació ho permet, es faran públics.

D'altra banda, aquest dilluns Euskadi també entrava de ple a la fase 1, però el govern basc ha decidit prohibir les reunions socials, que ja es permetien en el primer graó de la desescalada. Una mesura que Simón no ha volgut entrar a valorar, però sí que ha assegurat que tot el territori basc estava en "situació de passar de fase". "Si a nivell autonòmic han decidit fer una retallada de la fase 1, no hi tinc res a dir", ha afirmat, i ha reconegut que la situació en les diferents províncies era variable, però que totes eren aptes per iniciar la desescalada.