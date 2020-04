EN DIRECTE | Torna a repuntar el nombre de morts i contagis a tot l'Estat: en les últimes 24 hores hi ha hagut 551 víctimes mortals

La xifra de morts a tot l'Estat per coronavirus torna a créixer lleugerament. En les últimes 24 hores, el govern espanyol ha comptabilitzat 551 víctimes mortals per covid-19, una xifra un pèl més alta de la d'aquest dimecres, que va ser de 523. En total, a tot el territori espanyol hi ha 182.816 persones contagiades, 5.183 més que ahir. De fet, aquesta xifra també ha tornat a augmentar, ja que aquest dimecres la xifra va ser de 5.092. Un increment que el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha tornat a atribuir a l'augment del nombre de tests que s'han fet en les últimes hores.

Així, segons ha explicat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en la seva compareixença al Congrés dels Diputats, dels 5.183 casos detectats en les últimes hores, 1.312 han estat a través de tests ràpids (proves serològiques, que són les que detecten si una persona ha passat la malaltia i ha desenvolupat immunitat), és a dir, que una part podrien ser persones asimptomàtiques. En aquest sentit, Simón ha explicat que, per exemple, comunitats com Andalusia, La Rioja, Extremadura i Múrcia han detectat el percentatge de persones que han donat positiu, però que no han tingut símptomes de la malaltia. Així, a La Rioja han xifrat en un 81% les persones que se'ls han fet un test ràpid, que han donat positiu i no se'ls ha detectat cap simptomatologia.

Tot i l'augment en nombres absoluts, la tendència del ritme de contagis ha baixat lleugerament a nivell percentual respecte aquest dimecres i ha passat d'un creixement del 2,95% al 2,92%. Aquest dimecres, justament, havia tornat a augmentar el percentatge de creixement diari dels casos diagnosticats. En canvi, pel que fa a l'evolució del nombre de defuncions, aquest dijous s'ha registrat un creixement d'un 2,97%, un lleuger augment respecte aquest dimecres (que va ser d'un 2,90%) i que trenca, per primera vegada, la tendència des del 25 de març. Llavors, el ritme de contagis era de més del 20%.

Pel que fa al nombre d'altes, fins aquest dijous se n'han donat 74.797, en les últimes 24 hores s'han curat 3.944 persones i que suposa un creixement del 40%. El ministeri de Sanitat tampoc ha donat aquest dijous dades dels pacients que han estat ingressats a la Unitat de Cures Intensives (UCI) -fa dies que no en dona la xifra total perquè hi ha comunitats autònomes que no en proporcionen aquesta dada-. De tota manera, Simón ha explicat en roda de premsa que el ritme de nous ingressos als hospitals i també a les UCI s'ha reduït. En les últimes 24 hores, ha dit, s'han hospitalitzat 1.003 persones noves, el que significa un 1,3% més respecte ahir. D'aquests, 79 han ingressat a les UCI, ha explicat Simón, el que significa un augment de l'1,4%. De fet, Salvador Illa ha explicat que en les últimes dues setmanes, l'augment de malalts a les UCI de tot l'Estat ha passat d'augmentar un 16% a fer-ho un 1,5%.