Espanya registra 399 morts en les últimes 24 hores, la xifra més baixa des del 22 de març

L'Estat ha registrat una nova disminució diària del nombre de morts per coronavirus. En les últimes 24 hores, segons les dades fetes públiques aquest dilluns pel ministeri de Sanitat, s'han comptabilitzat 399 defuncions, la xifra més baixa des del 22 de març. A hores d'ara, han mort 20.852 persones a tot el territori espanyol. Pel que fa al nombre de contagis, aquest dilluns se n'han registrat 4.266 més, una xifra que eleva el total de casos a 200.210. D'aquests més de 4.000 casos nous, 1.385 són casos asimptomàtics que van passar el virus abans de fer-los la prova diagnòstica i que s'han diagnosticat a través de tests serològics, que detecten els anticossos que ha generat el cos.

Aquest diumenge ja es va registrar una de les xifres diàries més baixes de víctimes mortals des de fa un mes (410) i aquest dilluns ha continuat la tendència a la baixa. De fet, en termes percentuals, el repunt que hi va haver el 18 d'abril (amb un increment del 2,9%) no ha continuat, sinó que les dades de mortalitat diàries han anat a la baixa. Aquest dilluns s'ha registrat un increment del 1,95%. A més, segons ha explicat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, la pressió a les UCI també ha anat disminuint i aquest dilluns l'increment d'hospitalitzacions ha estat d'un 0,8%, un dels percentatges més baixos dels últims dies, tot i que no ha especificat la quantitat total de pacients ingressats perquè hi ha comunitats autònomes que no passen les dades acumulades. D'altra banda, a dia d'avui ja hi ha 80.587 persones curades, 3.230 més que ahir. El creixement s'ha tornat a situar entorn al 40%, després de la lleugera disminució dels últims quatre dies.

En la roda de premsa d'aquest dilluns, Fernando Simón ha aprofitat per fer balanç de la quantitat de tests que s'han fet al llarg de les últimes setmanes. Així, segons ha explicat, des de finals de març fins a dia d'avui s'ha passat de fer 200.000 PCR setmanals a fer-ne 700.000. Aquest increment, segons Simón, no s'ha traduït en un augment de pacients positius: el "grau de positivitat" ha passat del 26% l'última setmana de març a un 3% aquesta setmana. "Això està associat a una disminució de la incidència de la malaltia", ha dit en roda de premsa. Simón, de fet, s'ha felicitat per l'evolució de la pandèmia: "S'està aconseguint el control de la transmissió", ha dit. Fins ara, el ministeri de Sanitat ha comptabilitzat 31.053 professionals sanitaris que han donat positiu.

Relaxar les mesures de confinament

El govern espanyol ja està treballant en les mesures que han de servir per relaxar el confinament actual, però aquest dilluns, Fernando Simón no ha volgut entrar a calendaritzar-les ni tampoc en com es concretarien. Sí que ha avisat, però, que la possibilitat que els nens comencin a sortir al carrer no voldrà dir que ho facin com ho feien abans de la pandèmia. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va explicar que els infants podrien començar a sortir a partir del 27 d'abril, però amb limitacions. "Els nens no sortiran lliurement per jugar amb els seus veïns com feien abans", ha afirmat Simón, que ha apel·lat a la "responsabilitat individual" de cadascú.

A més, tampoc ha volgut revelar si, en un període breu de temps, es podrà tornar als cementiris i tanatoris a acomiadar els familiars o amics que han mort. "S'haurà de plantejar com una opció per tornar a la rutina", ha afirmat Simón, que, com de costum, ha explicat que totes aquestes mesures estan sobre la taula, però sense concretar quan es podrien començar a aplicar. "Aquesta mesura de distanciament social ens va permetre reduir contagis", ha dit, després de recordar que un enterrament és una situació "d'alt risc de transmissió" del virus.