EN DIRECTE | L'Estat ja supera els 100.000 contagis i els 9.000 morts

L'Estat ja suma més de 100.000 casos de coronavirus i més de 9.000 persones mortes des que va començar l'epidèmia. Així, segons les últimes dades facilitades pel ministeri de Sanitat, al conjunt d'Espanya s'han registrat 102.136 contagis, el que significa un augment de 7.719 en les últimes 24 hores. Ara bé, tot i que el ritme de casos contagiats continua a l'alça, la xifra registrada aquest dimecres és més baixa que la d'ahir (que va ser de 9.222 casos), el que suposa que es torna a un creixement del 8% observat dilluns. "Aquest increment del 8% continuaria informant-nos que seguim en fase d'estabilització de la pandèmia", ha assegurat la responsable del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, María José Sierra, en roda de premsa.

Pel que fa al nombre de persones mortes, tot i que aquest dimecres s'ha registrat la xifra més alta fins ara, amb 864 víctimes, el cert és que aquest creixement suposa un 10,5%, un punt menys respecte ahir i que confirma la tendència a la baixa en el creixement del nombre de morts. Així, des del 26 de març, el ritme de mortalitat ha anat baixant gradualment i s'ha passat d'un 19% al 10,5% d'aquest dimecres. En xifres absolutes, a tot l'Estat ja han mort 9.053 persones.

A les UCI dels hospitals, segons les dades del ministeri de Sanitat, a hores d'ara hi ha 5.872 pacients, 265 més que ahir, una xifra inferior als últimes dies. Aquest dimarts, per exemple, hi van ingressar 376 persones més. La dada positiva és que ja s'han curat 22.647 persones, 3.388 persones més que ahir, la xifra més alta comptabilitzada fins ara i que suposa un 22% més.