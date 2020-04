Baixa el nombre de morts i de contagis a tot l'Estat: en les últimes 24 hores s'han registrat 683 defuncions

El govern espanyol eleva fins a 152.446 els contagis, 5.756 més en les últimes 24 hores, una xifra lleugerament inferior a la de fa un dia. El nombre de víctimes mortals també baixa respecte dimecres: el ministeri de Sanitat ha registrat 683 víctimes mortals i a hores d'ara la xifra de defuncions ja arriba als 15.238. Igual que aquest dimecres, el ministeri tampoc ha facilitat les dades dels pacients ingressats a la UCI, perquè no totes les comunitats autònomes aporten la xifra acumulada. De tota manera, la portaveu del Comitè de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, María José Sierra, ha assegurat que les UCI mantenen l'augment de pacients d'un 3% com els últims dies.

Després de dos dies consecutius amb un augment diari del nombre de contagis i de morts, aquest dijous les xifres han tornat a baixar. De fet, a nivell percentual, fa dies que la tendència va a la baixa. D'aquesta manera, aquest dijous, la xifra de contagis ha augmentat un 3,9%, la segona xifra més baixa des que ha començat la pandèmia -només superat per l'augment del 3,2% de dilluns 6 d'abril-. A més, pel que fa al nombre de morts, el descens és d'un 4,7%, gairebé un punt més que ahir. De tota manera, Sierra ha assegurat que a hores d'ara encara no tenen les dades de les persones grans que han mort en residències de tot l'Estat. "Hem sol·licitat la informació a totes les comunitats autònomes i estem recollint les dades", ha afirmat. Aquest dijous, també s'han donat 4.144 persones d'alta, el que suposa que 52.165 persones ja estan curades. Això suposa un creixement del 34%, dos punts més respecte dimecres.

Tornada a la feina "vigilada i controlada"

De cara a la setmana que ve, les persones que no treballen en serveis essencials podran tornar a la feina. Una decisió que ha generat crítiques per part de comunitats autònomes com Catalunya, però que Sierra ha defensat en la roda de premsa d'aquest dijous. Així, ha comparat la situació de la setmana que ve amb l'escenari de fa dues setmanes: "Havíem adoptat mesures de distanciament social que havien donat fruits. És la situació que ja ens havia donat resultat i s'havia disminuït la transmissió". Així, ha assegurat que "es treballa amb les empreses" perquè quan els treballadors hi tornin a treballar ho facin amb mesures de distanciament i higiene respiratòria: "Serà una tornada molt vigilada i controlada". A més, ha recordat que el confinament total d'aquestes dues últimes setmanes tenia per objectiu "garantir" que les UCI poguessin suportar una càrrega alta de pacients.

D'altra banda, Sierra també ha explicat que encara estan treballant amb l'estudi poblacional per determinar la immunitat de la ciutadania al coronavirus. Les persones que hi participin, ha dit, s'hi posarà en contacte els responsables de l'estudi i la seva participació serà "voluntària" i amb previ consentiment. A més, se'ls farà una entrevista prèvia. "La detecció dels casos i el seu aïllament és una peça clau", ha afirmat Sierra.