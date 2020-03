Jornada negra: 769 morts per coronavirus a Espanya, el màxim registrat en 24 hores

No hi ha hagut, des de l'inici de la crisi pel coronavirus, una jornada amb tantes persones mortes recomptades pel Ministeri de Sanitat: 769 decessos nous en 24 hores. La tendència ja assenyalada ahir al vespre amb les dades de Catalunya (on es van registrar 208 morts, també la xifra més alta de la sèrie) es consolida a nivell estatal. La raó és que l'augment percentual de defuncions es manté estancat al voltant del 20%. Ha estat, en aquesta ocasió, del 18,8% respecte dijous. La Covid-19 deixa una estela macabra de 4.858 víctimes mortals en total a Espanya.

Per contra, la corba d'infectats perd pendent. Hi ha hagut 7.871 nous casos respecte ahir. És un augment del 14%, que eleva fins a 64.059 els casos de coronavirus a tot l'Estat. La pujada en el nombre de positius es va frenant lentament; dades que conviden a un optimisme moderat. De fet, es tracta de l'augment més baix des de la implantació de l'estat d'alarma, fa gairebé dues setmanes. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha assenyalat en roda de premsa que sembla que Espanya s'acosta "lentament" al "tan desitjat" pic de la corba d'infectats.

Simón també ha detallat que 9.444 dels positius, el 14,7% del total, corresponen a personal sanitari. Pel que fa a les persones que estan ingressades a les Unitats de Cures Intensives (UCI), la xifra s'eleva fins a 4.165, un 13% més que ahir. Simón ha observat una "tendència cap al suavitzament" d'aquestes dades, tot i advertir que el pic de la corba implicarà la màxima pressió cap al sistema hospitalari.

La dada positiva són les altes: 2.342 de noves respecte ahir, que provoquen que a tot l'Estat ja s'hagin curat 9.357 persones; és un augment molt significatiu, del 33,3%. Simón s'ha felicitat per aquesta xifra, i ha destacat que els curats són gairebé el doble que els morts pel coronavirus.

La Comunitat de Madrid continua sent la regió amb un nombre més elevat de casos, un total de 19.243. Són el 30% del total de contagiats de tot l'Estat, exactament el mateix percentatge que suposaven al balanç fet públic ahir. Ara bé, si tenim en compte les dades de fa una setmana, el percentatge de casos de la comunitat madrilenya en relació al conjunt d'Espanya va baixant, ja que dijous passat representaven el 39% dels casos. També van perdent pes en el còmput global de persones mortes, perquè avui suposen el 49,6% i ahir n'eren el 51%. Fa una setmana, representaven el 64% de les morts a Espanya.