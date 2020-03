Baixa per primer cop en deu dies l'increment de morts diari per coronavirus a l'Estat

La tendència a l'alça dels contagis per coronavirus continua, però per primera vegada en deu dies baixa el nombre diari de morts. Així, segons les dades del ministeri de Sanitat fetes públiques aquest dijous, el nombre de casos per Covid-19 s'ha elevat fins a 56.188 a tot l'Estat i s'han registrat fins a 4.089 morts. Tot i que el nombre de contagis i el de víctimes mortals continuen augmentant, el cert és que en aquestes últimes 24 hores han mort menys persones que l'últim balanç fet públic ahir. Així, mentre ahir van morir un total de 783 persones, aquest dijous el ministeri de Sanitat n'ha comptabilitzat 655. De fet, és la primera vegada en els últims deu dies –concretament des del dilluns 16 de març– que el nombre de morts diari disminueix. "No sabem si serà tendència encara, però fins a cert punt, ens dona una mica d'esperança", ha admès el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, en roda de premsa.

El sector de població en el qual el virus continua sent més agressiu és en les persones grans i, segons les xifres del ministeri de Sanitat, el 87% de les persones que han mort són majors de 70 anys. O el que és el mateix, de les més de 4.000 víctimes registrades aquest dijous, 3.557 persones tenien més de 70 anys i, d'aquestes, 2.739 eren majors de 80 anys. Simón, però, no ha detallat la quantitat de persones que han mort en residències d'avis. El que sí que ha explicat el cap de l'estat major de la defensa, Miguel Villarroya, és que ja han fet 753 visites en aquests centres de gent gran per supervisar que es compleixen els protocols.

Sigui com sigui, el nombre de casos per Covid-19 encara continua pujant i, en les últimes hores, hi ha hagut 8.578 casos nous que han elevat la xifra fins a més de 56.000 persones contagiades. Ara bé, tot i l'augment respecte ahir, l'increment de contagis diari és menor respecte als últims dies. Dimecres es va registrar un augment del 20% i aquest dijous ha estat d'un 18%. "Els nous casos continuen creixent, però es va alentint", ha afirmat Simón. Ara bé, ha admès no saben quant de "lluny" estan del descens de contagis.

Pel que fa a les persones que estan ingressades a les unitats de cures intensives (UCI), la xifra s'eleva fins a 3.679, 543 persones més que dimecres. Una pujada que, per a Simón, es continua "estabilitzant". De tota manera, ha tornat a admetre que el problema és que l'ingrés hospitalari "s'allargarà en el temps" i això pot produir un "cúmul" de casos als hospitals. "La sobrecàrrega del sistema assistencial es veurà amb l'efecte cúmul dels pròxims dies", ha dit. La dada positiva és que a tot l'Estat ja s'han curat 7.015 persones, gairebé 2.000 més que ahir. Així, segons les dades del ministeri de Sanitat, al conjunt de l'Estat això suposa un augment del 12,5%. A la Comunitat de Madrid, el percentatge és més alt, 23%, mentre que a Catalunya hi ha hagut un 14% més d'altes respecte a ahir.

L'evolució a Catalunya i Madrid

Precisament, la Comunitat de Madrid continua sent l'autonomia amb un nombre més elevat de casos, un total de 17.166, cosa que representa un 30% del total de contagiats de tot l'Estat. Amb tot, si tenim en compte les dades de fa exactament una setmana, el percentatge de casos de la comunitat madrilenya en relació al conjunt d'Espanya va baixant, ja que dijous passat representaven el 39% dels casos. Pel que fa al nombre de persones mortes, aquest dijous el ministeri de Sanitat ha informat que se n'han registrat un total de 2.090, cosa que suposa un 51% dels casos respecte al conjunt de l'Estat. Fa una setmana, representaven el 64% de les morts a Espanya.

De tota manera, tant la Comunitat de Madrid com Catalunya continuen sent les dues comunitats autònomes més castigades pel coronavirus. Al territori català s'han registrat 11.592 contagiats i han mort 672 persones. Ara bé, Simón ha explicat que a tot l'Estat han observat una "suavització" de la tendència a l'alça dels contagis a partir del 13 de març. La data, però, varia en funció del territori. En el cas de Madrid, per exemple, han observat que va ser un dia abans, el 12 de març; a Catalunya, en canvi, hauria estat més tard, el 17 de març. "A partir d'aquestes dates, els nous casos diaris s'incrementen a menor velocitat que el dia d'abans", ha explicat Simón.