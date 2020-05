Illa admet que ja planifiquen mesures per evitar el "pitjor" escenari: un rebrot a la tardor

"Estem actuant, en matèria de planificació, com si hi pogués haver un rebrot a l’octubre". El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat que el ministeri que dirigeix ja està valorant tots els escenaris de cara als pròxims mesos, també el "pitjor", que passaria per un rebrot a la tardor encara sense vacuna disponible. De tota manera, Illa ha volgut subratllar que de moment no tenen "cap garantia" que es pugui produir aquesta situació, però que hi comencen a treballar per si de cas. "Sembla ser que si hi hagués un rebrot, no seria de tanta virulència, però no en tenim garanties", ha afegit en la compareixença a la comissió de sanitat del Congrés de Diputats.

"Fem tot el possible per evitar-lo, amb sistemes de detecció precoç que permetin controlar-lo en un temps curt", ha explicat. Així, ha recordat que a hores d'ara el temps de diagnòstic ha millorat i és d'uns 3 dies de mitjana. A més, les comunitats autònomes, ha recordat, fan PCR als pacients que acudeixen a l'atenció primària en un temps màxim de 24 hores. Un sistema que han començat a aplicar els CAP coincidint, en la majoria de territoris, amb l'inici de la desescalada. "És fonamental que hi hagi una xarxa de detecció precoç, gent que pugui trucar als pacients i saber com estan, una vigilància activa", ha defensat Illa.

Aplicació de rastreig

De cara als pròxims mesos, una eina que el govern espanyol té sobre la taula per controlar els contagis és la implementació d'una aplicació mòbil de rastreig de casos i dels seus contactes. Aquest instrument, però, encara no s'ha concretat per part del ministeri de Sanitat i tampoc Illa ha donat nous detalls aquest dijous. El que ha afirmat el ministre és que seran "cautelosos" a l'hora d'implementar aquesta eina. Sí que ha assegurat que si es dissenya un "projecte de dimensió europea" de forma unitària, Espanya hi "serà".

"Ens assegurarem que complim amb tots els requisits de protecció de dades [...]. No actuarem esbojarradament", ha remarcat. Illa ha especificat que volen estudiar bé quins són el tipus de contactes que han de detectar aquestes aplicacions perquè si no es detecten els correctes "es pot saturar". De tota manera, sí que ha admès que hi ha comunitats autònomes que ja estan treballant amb alguns projectes, però ha remarcat que el ministeri primer vol estar "segur" que aquest tipus d'eina funciona per fer un seguiment de l'epidèmia.

Defensa el canvi de criteri en el recompte

D'altra banda, el ministre de Sanitat també ha hagut de respondre a les preguntes dels diputats de l'oposició sobre els canvis de criteri en el recompte de morts i contagis. Uns canvis que Illa ha defensat i ha subratllat que darrere "no hi ha cap voluntat d'ocultació" de dades. "Només comptem els confirmats per PCR, no els que presentin símptomes, això és una recomanació de l'OMS i de l'ECDC", ha dit el ministre, que ha assegurat que es compten les defuncions "provinguin d'on provinguin", sempre que tinguin una PCR confirmada.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va explicar dilluns que l'objectiu dels nous criteris era corregir la sèrie de defuncions feta pública fins ara i treure els casos que s'havien comptabilitzat com a morts per covid-19 sense tenir una prova confirmatòria. "No hi ha confusió en les dades. No hem canviat de criteri, hem anat adaptant la definició de cas", ha insistit, que considera que el moment de fer-ho era ara, en plena desescalada, per "monitoritzar la situació".

L'endemà que es fessin públiques les dades de mortalitat global a tot l'Estat després que els registres civils incorporessin casos antics i que es detectés un excés de mortalitat a tot l'Estat de fins a un 55%, Illa ha insistit, en la línia del que va dir ahir Simón, en no atribuir tot aquest augment a les morts per coronavirus. "Una cosa és l'excés de mortalitat i l'altra la mortalitat per covid-19, jo no puc afirmar que tot aquest excés sigui per covid-19", ha afirmat Illa. De fet, el ministre ha justificat que per aquesta raó donen "les dues xifres", la de l'excés de mortalitat i la de víctimes de coronavirus (amb PCR confirmada).