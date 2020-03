Augmenta el nombre de casos i morts per covid-19 a Espanya però els experts ho situen dins de la normalitat

La tendència a la baixa que s'havia registrat en els últims tres dies, s'ha trencat aquest dimarts i Espanya ha registrat el nombre més elevat de contagis diaris. El ministeri de Sanitat ha elevat fins a 94.417 els casos de coronavirus a tot l'Estat, 9.222 més que ahir, la xifra més alta fins ara. En els últims dos dies, la xifra de contagis diaris no havia estat superior als 6.500 casos. "És normal tenir fluctuacions en la vigilància epidemiològica", ha assegurat la responsable del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, María José Sierra, en roda de premsa. De fet, creu que la tendència iniciada el 25 de març -des de llavors el ministeri ha observat que l'augment diari de casos ha passat del 20% al 12%- "es manté".

El ritme de contagis a la baixa es trenca, però no d'una forma acusada. Mentre que aquest dilluns l'augment de contagis va ser d'un 8% (el percentatge més baix dels últims tres dies), aquest dimarts només ha estat dos punts superiors, d'un 10,8%. Sierra, a més ha admès que en els últims dies s'estan fent "més tests", tot i que ha fet referència als 20.000 diaris que, segons asseguren des del govern espanyol, es fan des que va començar l'epidèmia. "Tan de bo en poguéssim fer molts més", ha admès Sierra.

De fet, Sierra ha explicat que el "lleuger augment" de casos ha estat, sobretot, a Catalunya i Madrid. Al territori català, s'han registrat 18.773 contagis i els morts ja arriben als 1.672; a la Comunitat de Madrid, els casos s'eleven fins a 27.509, mentre que les víctimes mortals ja superen les 3.600. La responsable de comitè tècnic ha assegurat que aquest repunt dels contagis i els decessos s'ha de prendre amb "prudència" i es deu, ha dit, a "una acumulació de casos provinents del cap de setmana" i que es van notificar aquest dilluns a la nit.

Tendència a la baixa de les víctimes mortals

La xifra absoluta de morts també torna a repuntar i, en les últimes hores, també s'ha arribat a la xifra més alta de víctimes mortals: un total de 849 més, cosa que situa el registre de morts en 8.189 decessos. Aquest dilluns se'n van comptabilitzar 812, una xifra inferior a les 836 de diumenge. Tot i ser la xifra més alta de morts, el cert és que no dispara la tendència dels últims tres dies. De fet, a nivell percentual, la corba de decessos continua baixant, perquè el creixement d'aquestes últimes 24 hores ha estat d'un 11,5%, un punt menys respecte ahir, que va ser d'un 12,4%.

A hores d'ara també hi ha ingressades a les UCI de tot Espanya 5.607 persones, el que representen 376 més respecte ahir. De fet, és en aquest punt on els responsables públics posen el focus, perquè temen que la situació s'agreugi en els propers dies. Aquest dimarts, Sierra ha tornat a admetre que no descarten el trasllat de pacients de comunitats autònomes on tenen les UCI més saturades a altres on hi tenen llits disponibles. "Ho farem quan en veiem la necessitat. Serà pactat amb les comunitats autònomes, quan elles ens manifestin les seves necessitats", ha explicat. La xifra positiva és que ja han estat donats d'alta 19.259 pacients, 2.479 més que aquest dilluns, una dada lleugerament superior que la de l'últim recompte (dilluns van sortir de l'hospital 2.071 malalts).

Pel director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón -que ha intervingut a la roda de premsa des de casa seva després que aquest dilluns donés positiu per coronavirus-, les xifres globals que han fet públic aquest dimarts demostren que totes les mesures que s'han anat prenent al llarg d'aquests dies estan tenint "poc a poc l'efecte desitjat". En aquest sentit, ha descartat que s'hagin d'implementar noves mesures de cara als propers dies i ha justificat les últimes adoptades pel govern espanyol -que els treballadors de feines no essencials es quedessin a casa- per "evitar el col·lapse als hospitals". "No tindria sentit plantejar noves mesures [...]. S'han d'aplicar les mesures més coherents possibles", ha afirmat.