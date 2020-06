El Govern es prepara per a una segona onada passat l'estiu

El Govern s'està preparant per afrontar una possible segona onada de casos de covid-19 passat l'estiu i per fer front a tots els brots que puguin sorgir ja abans. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés, en una entrevista a Ràdio 4 en què ha defensat que és "molt més probable" que aquesta segona onada arribi després l'estiu, de cara a l'entrada de la tardor. La consellera ha dit que l'augment d'activitat en aspectes com el turisme fa créixer el risc de brots i que ja tenen plans d'actuació en punts com els sociosanitaris o les residències i estoc de material per assumir nous casos. Pel que fa a residències, ha assegurat que ara s'ha fet molta formació al personal: "Moltes vegades no es pot evitar que entri el virus però sí vigilar el que pot causar a dins de les residències".

Vergés ha explicat que es prendran mesures de prevenció com la vacunació en campanya de grip dels col·lectius vulnerables. Ha assegurat que ara la situació de l'epidèmia és bona per centrar-se en la preparació. La titular de Salut ha admès que els fa patir que hi hagi un rebrot de casos entre la gent jove: "Ens costa més que els arribi la percepció que també estan en risc i que poden posar en risc altres persones". La consellera ha demanat mantenir elements de seguretat com la mascareta i el rentat de mans. "Controlar la distància costa quan portes estona en un ambient relaxat", ha admès, i ha demanat fer la màxima quantitat possible d'activitats a l'aire lliure i mantenir contactes estables.

Sobre el moment actual, Vergés ha dit que té la percepció que hi ha gent que ha patit "excessivament" la por i molta gent que, en canvi, la manté a dins, cosa que ha apuntat que no és positiva. "No ha passat tot però hem de poder treure'ns de dins les pors i tenir respecte a l'epidèmia", ha assegurat. De cara a un possible nou confinament, Vergés ha explicat que se centraran en les persones vulnerables: "Seran les primeres a qui direm que surtin el mínim". La consellera ha defensat, en canvi, que s'hauria d'evitar un confinament total i tancar escoles.

La consellera ha assegurat, en aquest sentit, que la decisió de tancar les escoles va ser "encertada" en aquell moment però que amb el coneixement actual es veu que els infants no són hipertransmissors i que s'han de cobrir les seves necessitats. "En la segona onada prendrem decisions diferents i intentarem mantenir les escoles obertes", ha explicat.

Vergés ha apuntat, també, que sabien que la paga als sanitaris "no podia ser a gust de tothom" i que es va basar en la responsabilitat que tenen i com un percentatge sobre el sou, que era el mètode –ha dit– que generava més consens.

"No deixarem de patir fins que puguem dir que això s'acaba, que no sé quan serà. Ens movem en un camí incert i ho estem entomant", ha apuntat la consellera, que ha admès que ha "patit molt" i que continua patint. Ha defensat que el Govern disposarà d'aplicacions que ajudin a fer seguiment de casos positius, però que de moment està descartada la tecnologia per fer rastreig automàtic per mitjà de' bluetooth': "No compleix altres aspectes ètics". Vergés ha dit que sí que faran servir la tecnologia per millorar el circuit i que ja s'hi està treballant.