A la feina i al carrer: quan i on és obligatori l'ús de la mascareta?

L' obligatorietat de portar mascareta per minimitzar la transmissió del coronavirus està vigent a Catalunya des d'aquest dijous i el seu incompliment pot estar subjecte a sancions. Però quines són les condicions de la nova normativa del Govern? Qui ha de portar la mascareta? Quan i on s'ha de portar? Quines són les excepcions? Es podran aplicar les multes? Ho repassem d'acord amb la informació de Salut i consultada per l'ARA:

Qui n'ha de portar?

A partir dels 6 anys però amb excepcions

Dels 3 als 5 anys l'ús de la mascareta és recomanable. L'obligatorietat de portar-la afecta a tothom a partir dels 6 anys. Però hi ha excepcions: les persones amb una malaltia o dificultat respiratòria que pugui empitjorar amb la mascareta, les que no són capaces de treure's la mascareta de manera autònoma o les que pateixen trastorns o alteracions de la conducta que en fan inviable l'ús.

Quan s'ha de portar?

Al carrer i en la majoria de transports

Encara que es pugui mantenir la distància de seguretat, cal portar la mascareta posada sempre que se surti al carrer si no s'està fent esport, menjant o bevent. Al domicili no és necessari si s'està amb persones amb les quals es conviu habitualment, la mateixa circumstància sota la qual se'n pot evitar l'ús en vehicles particulars. És obligatori portar-la, per contra, en el transport públic –també els conductors– i en desplaçaments amb patinet elèctric.

315x244 Gràfic de Salut sobre la importància de portar mascareta / SALUT Gràfic de Salut sobre la importància de portar mascareta / SALUT

També és necessària quan es fa esport?

L'activitat física és una excepció tant a l'exterior com al gimnàs

Una de les excepcions més destacades en l'ús de la mascareta és l'activitat esportiva. No cal portar-la mentre es fa esport i tampoc quan es facin excursions. Si es va al gimnàs, l'ús obligatori és als vestuaris i a les instal·lacions interiors i exteriors, però tampoc mentre es du a terme l'activitat física.

És obligatòria a la feina?

Sempre que no s'estigui dins d'un despatx

L'ús de la mascareta és igualment obligatori a la feina, excepte si s'està dins d'un despatx propi d'ús individual i amb la porta tancada. En cas de treballar a l'exterior, la mascareta es podrà treure si la feina implica pràctica esportiva o un gran esforç físic, com en alguns treballs del camp de la construcció. La consellera de Salut, Alba Vergés, va aclarir, però, que no es controlarà l'ús de mascareta en l'àmbit laboral i que confien que "s'interioritzi" la mesura.

Es manté l'ús als locals comercials?

L'obligatorietat és total en aquest àmbit

La norma manté que cal portar necessàriament la mascareta tant en establiments comercials com en bancs, oficines d'atenció al públic, perruqueries i centres d'estètica. En aquests espais no hi ha cap excepció relacionada amb el tipus d'activitat.

Què passa als restaurants i les terrasses?

No cal portar-la mentre s'estigui a taula

La mascareta es pot deixar d'utilitzar un cop les persones estiguin assegudes a la taula d'un bar o restaurant o a la seva terrassa. Sí que caldrà portar-la, en canvi, per anar al lavabo, pagar o demanar a la barra o al taulell del local. Als locals d'oci és obligatòria en tot moment si no s'està consumint una beguda.

Cal utilitzar-la en platges i piscines?

Se'n pot prescindir per banyar-se o prendre el sol

A la platja es pot prescindir de la mascareta per banyar-se o prendre el sol, però cal portar-la durant el trajecte i quan s'està en instal·lacions d'ús públic, com els lavabos, les dutxes o els xiringuitos. A les piscines o altres instal·lacions aquàtiques, com els spas, cal portar la mascareta als vestuaris i a les zones comunes, però se'n pot prescindir a les zones de bany.

Quines normes hi ha al cinema, al teatre i a les biblioteques?

Cal portar-la en tot moment, a l'interior o exterior

Quan es va a veure espectacles de teatre o al cinema, l'ús de la mascareta és obligatori tant a l'interior com en espais exteriors. El mateix s'aplica en tot moment a les biblioteques.

Com s'aplica als allotjaments turístics?

Obligatorietat en zones comunes i als ascensors

La mascareta no és necessària en hotels, albergs, hostals o càmpings mentre s'estigui dins de la pròpia habitació o parcel·la, durant els àpats a la taula del bar o restaurant o a la piscina. Sí que cal portar-la en zones comunes i als ascensors.

Quan s'ha d'utilitzar en escoles i casals?

Els grups estables de convivència n'estan exempts

La norma diu que s'ha de portar sempre mascareta en les activitats lúdiques i educatives, però no quan es facin en grups estables de convivència, com pot passar en escoles o casals. Tampoc s'haurà de portar en aquests espais si es practica esport o es fan activitats incompatibles amb la mascareta, com cantar o tocar instruments de vent.

Quines sancions s'imposaran si s'incompleix la norma?

El Govern preveu multes de 100 euros, però els experts dubten de la seva validesa

El Govern confia que tothom s'autoresponsabilitzi de l'ús de la mascareta, però ha deixat que qui no la porti a partir d'ara –sempre que no compleixi una de les excepcions– pot ser multat amb 100 euros. La Generalitat, però, s'empara en la llei de salut pública i, segons aquesta norma, les sancions haurien ser de fins a 3.000 euros si es consideren lleus, cosa que posa en dubte la validesa o el recorregut jurídic de les multes anunciades. Diversos experts consultats per l'ARA, a més, consideren que el fet que l'obligació de portar mascareta es reguli amb una resolució –i no amb un decret o una ordre– té "poca força jurídica".

Quin tipus de mascareta s'ha de portar?

Higiènica o quirúrgica i la que indiqui cada empresa

Les mascaretes higièniques (de roba) i les quirúrgiques són vàlides en l'espai públic o comunitari, mentre que en l'àmbit laboral s'hauran de fer servir les que indiqui el servei de prevenció de riscos laborals de cada empresa. La pantalla facial és complementària i no pot substituir la mascareta, i està indicada per a situacions de risc d'esquitxades. Les mascaretes s'han de renovar diàriament, i les de roba s'han de rentar a més de seixanta graus.

Com s'ha de posar, portar i treure?

No es recomana portar-la a la barbeta, al colze o al canell quan no s'utilitza

La mascareta ha de tapar tant el nas com la boca i, a l'hora de posar-la o treure-la, cal rentar-se abans les mans o aplicar-hi gel hidroalcohòlic. Quan es treu de la cara és recomanable deixar-la en una bossa de paper i no es recomana posar-la sota la barbeta, al colze o al canell mentre no se'n fa ús. Si hem de llençar una mascareta, cal fer-ho al rebuig.