Els malalts de covid amb nivells alts de sucre en sang tenen més risc d'ingressar a l'UCI i de morir

El pacient que sol ingressar a cures intensives per coronavirus sol ser un home, de més de 60 anys i amb patologies prèvies. Aquest perfil es manté des de la primera onada i, a poc a poc, la literatura científica desgrana quines són aquestes malalties de base que en condicionen el pronòstic i la recuperació. Ara, un estudi retrospectiu de la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI) confirma que patir hiperglucèmia –els nivells de glucosa en sang són excessius– s'associa a més necessitat de ventilació mecànica, més risc d'ingressar a l'UCI i, fins i tot, més risc de morir. Els resultats de la recerca s'han publicat a la revista acadèmica Annals of Medicine.

L'objectiu principal de l'estudi, que s'ha fet en diversos hospitals espanyols, és avaluar la relació que hi ha entre els nivells de glucosa en sang i la mortalitat en pacients covid que han necessitat ingressar en un hospital. Per fer-ho, el grup de recerca va avaluar dades clíniques d'un total d'11.312 pacients que havien requerit hospitalització convencional i van classificar-los en tres grups segons els seus nivells de glucèmia quan van arribar-hi.

Després d'ajustar els paràmetres per edat i altres factors com la diabetis o la hipertensió, el grup va constatar que la probabilitat acumulada de mortalitat és significativament més alta en pacients amb hiperglucèmia en comparació amb pacients que no tenen uns nivells tan elevats. Dels 11.312 pacients, el 18,9% tenien diabetis i el 20,4% van morir durant l'hospitalització. La taxa de mortalitat hospitalària va ser del 15,7% amb pacients amb glucèmia per sota de 140mg/dl; del 33,7% per aquells entre 140 i 180, i del 41,4% per a pacients amb 180 mg/dl de glucèmia.

Així, els investigadors conclouen que la detecció d'hiperglucèmia, tant si els pacients tenen diabetis o no, i el tractament primerenc a aquesta alteració "han de ser obligatoris en la gestió de pacients hospitalitzats amb covid". És a dir, que, independentment de si el pacient té diabetis o no, mai s'ha de passar per alt si la persona presenta hiperglucèmia en el moment de l'admissió.

El coordinador de l'estudi i del Grup de Diabetis, Obesitat i Nutrició de la SEMI, el doctor Javier Carrasco, ha recomanat que tots els pacients amb covid-19 siguin avaluats de glucèmia i que, en cas de presentar dades elevades, es consulti amb el metge. "Els pacients diabètics podrien requerir intensificar el tractament en les primeres fases de la malaltia i en els pacients no diabètics podria ser necessari iniciar el tractament", ha explicat.

Aquesta investigació forma part de les més de 70 en marxa relacionades amb el Registre SEMI-COVID-19, que conté dades de més de 17.000 pacients amb infecció per coronavirus i la participació de gairebé 900 metges internistes de 214 hospitals de tot l'Estat.