Hospitals catalans comencen a ajornar operacions no greus per fer front a la segona onada de coronavirus

Els hospitals catalans tenen a punt els plans de xoc per fer front a la segona onada de pacients per coronavirus davant del ritme de contagis, el risc de rebrot a l'alça i que els ingressos a les UCI són constants. Des de fa 15 dies, el sistema sanitari està notant un augment constant de pacients que han portat les direccions dels centres a començar a plantejar-se l'ajornament d'operacions i consultes no urgents i alliberar personal i espais.

La situació és preocupant i obliga a estar en alerta gairebé al minut, però, de moment, el departament de Salut es resisteix a donar l'ordre de desprogramar l'activitat ordinària, com sí que va fer en l'allau de la primavera, confiant que les insistents crides a la reducció de la interacció social i, sobretot, les noves restriccions aprovades els últims dies, acabin per resultar eficaces i alenteixin la velocitat de transmissió. Es tracta, com a l'inici de la pandèmia, de salvaguardar al màxim el sistema i la salut, apunten els responsables de la conselleria que aquest dimarts han recuperat les rodes de premsa polifòniques per demanar a la ciutadania que "és hora de tancar files amb el sistema públic de salut", en paraules de Marc Ramentol, secretari general del departament.

Les últimes xifres de l'impacte del coronavirus no conviden a l'optimisme. Ni les de nous positius ni molt menys la pressió a la qual han de fer front tant la primària com els hospitals. Fa dues setmanes es va produir un punt d'inflexió, un canvi de tendència que va accelerar l'aplicació de limitacions i restriccions. Dels 915 llits de les UCI ordinàries –sense comptar els extres que es van obrir per a la primera onada–, un 80% ja es troben ocupats per malalts, dels quals el 38% ho són per coronavirus. Fa només dues setmanes aquest grup representava tan sols el 18%, la meitat, ha subratllat en la mateixa intervenció la subdirectora del Servei Català de la Salut, Marta Chandre, que també ha assenyalat que a planta s'ha passat del 7% al 14,5% de pacients covid en aquestes dues setmanes. L'arribada de l'epidèmia de la grip i l'impacte d'altres malalties respiratòries alimentades pel fred poden complicar encara més la situació als centres, adverteix Salut per insistir en la importància de fer cas a les recomanacions i consells d'higiene i d'evitar contactes socials innecessaris.

El doble circuit

La pressió assistencial, però, fa difícil poder mantenir el doble circuit d'activitat ordinària i coronavirus si les dades d'incidència continuen la mateixa tendència dels últims dies. Salut afirma que n'és conscient, però ara per ara "no ha donat cap indicació" per suspendre intervencions o visites no urgents, malgrat que es mostra comprensible que els centres ja estiguin avaluant si cal desplegar els plans de contingència en funció de les situacions epidemiològiques de cada regió.

És el cas de l'Hospital del Mar de Barcelona, on els malalts de coronavirus ocupen el 80% dels llits crítics i les urgències comencen a ressentir-se per la "falta d'infermeres", explica una portaveu de l'hospital, que apunta que es reubicaran professionals d'altres especialitats a les unitats coronavirus, cosa que obligarà a replantejar-se les agendes i reprogramar les operacions quirúrgiques no urgents per tal d'alliberar habitacions. Una situació similar es viu en bona part dels grans hospitals metropolitans, com el Clínic, Sant Pau, Can Ruti o la Vall d'Hebron, que, ara com ara, poden compaginar les dues activitats malgrat l'augment de la pressió tant a planta com a urgències, però que en funció de l'evolució epidemiològica no descarten haver d'anul·lar cites i aplicar les mesures de contingència previstes.

A l'Hospital de Figueres divendres ja es va decidir activar mesures especials davant l'augment del nombre de pacients semicrítics –el pas previ a ingressar a l'UCI–, que en menys de dues setmanes s'han triplicat i s'acosta als rècords del pic de la pandèmia. El centre ha desprogramat les intervencions que requereixen hospitalització, tret de les urgències i oncològiques, i només manté les ambulatòries en què el malalt pot tornar a casa al cap de poques hores i un cop recuperat de l'anestèsia, i s'han restringit a una sola franja els dos torns per a visites. De la mateixa manera, a Palamós, al Trueta de Girona o al Verge de la Cinta s'han reprogramat operacions i a l'Arnau de Vilanova de Lleida l'equip directiu també sospesa si torna a les restriccions.