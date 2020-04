El decret del govern central no soluciona la situació de tots els treballadors confinats a la conca d'Òdena

Marc Castells, alcalde d'Igualada, ha comparegut aquest dimecres al costat de la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, confinada a Igualada. Tots dos s'han mostrat "decebuts" perquè després d'analitzar el decret del govern central publicat al BOE han vist que no resol totes les situacions dels treballadors de la conca d'Òdena.

"Estem molt decebuts. Teníem l'esperança que el reial decret del BOE resoldria les situacions dels treballadors de la conca i veiem que no. Enviarem una carta al secretari d'estat de la Seguretat Social per demanar una rectificació", ha dit Marc Castells, que ha indicat que el decret no resol la situació dels treballadors no essencials que viuen a la conca d'Òdena però que treballen fora ni la dels treballadors de fora de la conca però que treballen a dins. "El BOE no recull les peticions del territori. Hi ha molts treballadors que han cobrat el sou fins al dia 13 de març, i la resta del mes no l'han cobrat", ha dit Castells.

Per la seva banda, Àngels Chacón ha dit que la decepció "és resultat i conseqüència de dos motius: la recentralització de competències i el desconeixement, que fa que anem tard". "És una demanda que obeeix a resoldre un problema que pateixen molts treballadors. Queden desprotegits els treballadors que no són essencials i els que són de fora de la conca però que tenen aquí el seu lloc de treball", ha dit. Chacón ha afegit que "el malestar s'afegeix a altres mesures que s'estan reclamant i no es plasmen. Hi ha manca de coneixement sobre la realitat del territori. Ara ens vindrà un problema econòmic que ens pot portar a una crisi social. Som un país de petites i mitjanes empreses. Aquest teixit empresarial s'ha de cuidar perquè quan superem la crisi sanitària puguin reprendre l'activitat amb garanties. Si no hi ha mesures d'injecció econòmica per a petits negocis, enviarem a l'atur moltíssima gent. S'estan oblidant de les petites i mitjanes empreses ofegades en un mar de paperassa".

Chacón ha alertat que "hi ha col·lectius de treballadors desorientats, i petites i mitjanes empreses que poden desaparèixer". Sobre els treballadors de la conca, ha dit: "Estem ignorant 10.000 persones que deixen de percebre uns ingressos. Vull creure que és ignorància, no menysteniment". Castells ha conclòs: "Quan es prenen decisions a distància, no es té una visió del que és la realitat. No ens redirem i seguirem insistint per lluitar pels drets dels treballadors de la conca d'Òdena".

La consellera d'Empresa ha indicat que és "incomprensible" que un decret com aquest surti "un diumenge a quarts de dotze de la nit". "Les empreses han de preparar la logística, les instal·lacions... Vull pensar que és desconeixement de la realitat productiva, no menysteniment", ha dit.

Arribada de tests ràpids

Castells ha dit que els han arribat 150 tests ràpids de la remesa que ha començat a enviar aquest dimecres al matí la Diputació de Barcelona, i ha afegit que espera que en les properes hores els arribin també a la resta d'ajuntaments. L'alcalde d'Igualada ha explicat que aquesta setmana els han arribat dos palets de material del Col·legi de Metges de Barcelona per als sanitaris de la conca i que des del departament d'Afers Socials de la Generalitat han enviat més material a la residència Pare Vilaseca. "Aquest material hauria d'arribar casa setmana per fer front a aquest episodi", ha dit Castells. Sobre els tests ràpids, l'alcalde d'Igualada ha dit: "Farem el que calgui per dotar la població de la conca del test ràpid. Costi el que costi, valgui el que valgui, estem disposats a fer-ho tot per cobrir aquesta necessitat". A més, l'alcalde ha demanat que reobrin les oficines de Correus de la conca perquè les empreses puguin rebre els xecs.