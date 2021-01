15 investigacions penals i 192 de civils per les morts a les residències catalanes

Des que va començar la pandèmia, la Fiscalia ha obert 58 investigacions penals i 201 de civils a Catalunya per les morts a les residències per covid-19. De les investigacions penals, 43 s'han arxivat -en set casos perquè ja s'han denunciat- i en queden 15 que tiren endavant. En la via civil, nou s'han arxivat i se'n mantenen 192. Les 15 investigacions penals a les residències catalanes suposen el 7% de les 209 en marxa a tot l'Estat. Segons el balanç de la Fiscalia, més de la meitat corresponen a la Comunitat de Madrid, amb 112 investigacions penals. En canvi, en la via civil, els 192 seguiments que continuen a Catalunya suposen el 40% dels 476 que es mantenen oberts a tot l'Estat. Un percentatge elevat perquè en altres comunitats s'han agrupat residències per fer els seguiments, diu la Fiscalia.

En el seu balanç, el ministeri públic ha alertat que alguns elements comuns que s'han detectat a les residències d'avis per l'arribada del covid-19 han sigut el "greu impacte" del confinament per a les persones grans i la falta de substitució del personal de baixa. També ha avisat de les "debilitats preexistents" del sistema de geriàtrics, com ara el finançament, les condicionals laborals dels treballadors i la seva formació, la falta de coordinació amb l'atenció sanitària primària i altres limitacions a causa de la infraestructura. Pel que fa a la segona onada de la pandèmia, la Fiscalia ha valorat que s'han notificat menys queixes i denúncies, tot i que han continuat les dificultats d'alguns centres per establir unitats de convivència estables i mantenen el risc pel creixement de contagis. Sobre la vacuna contra el covid, si es tracta d'usuaris que no tenen capacitat de decidir, s'intervé perquè prevalgui l'interès de posar-la.

El ministeri públic ha argumentat que els casos que s'han obert per la via civil han servit per fer els seguiments de la situació de les residències, sobretot en aquelles que tenen més contagis i morts per prendre-hi mesures. De fet, la majoria de les investigacions civils han sigut per fer els seguiments i només en pocs casos per un nombre elevat de morts, la falta d'atenció sanitària o la falta de mitjans materials. Pel que fa a les investigacions penals, la majoria són per homicidis imprudents i omissió del deure de socors o per una situació general dels centres, i alguns per deficiències en l'atenció mèdica o contra la salut dels treballadors.