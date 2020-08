Un jutge anul·la a Madrid la prohibició de fumar al carrer sense distància de seguretat

El jutjat contenciós administratiu número 2 de Madrid ha anul·lat l'ordre de la conselleria de Sanitat del govern de la comunitat que inclou mesures com la prohibició de fumar als espais públics sense la distància de seguretat o menjar al transport públic, entre altres mesures preventives per frenar els contagis de coronavirus. Ho ha fet a través d'un auto firmat aquest dijous pel magistrat Alfonso Villagómez Cebrián que, a més a més, deixa sense efecte altres restriccions com el tancament de locals d'oci nocturn o les limitacions horàries per la restauració, que dimecres publicava una ordre del butlletí oficial de la Comunitat de Madrid.

El jutge considera que l'executiu autonòmic no pot "limitar drets fonamentals amb caràcter general sense una prèvia declaració de l'estat d'alarma", en referència a les mesures aprovades, i que, "en el cas hipotètic que ho fossin, no podrien ser limitats per mitjà d'una disposició administrativa com és la d'una ordre de la conselleria de Sanitat", afegeix la interlocutòria al qual ha tingut accés l'ARA.

A més a més, el magistrat entén que la normativa autonòmica no es pot aplicar, ja que fa referència a una ordre del ministeri de Sanitat que no ha sigut publicada prèviament al Butlletí Oficial de l'Estat. El jutge considera que, sense aquest pas previ, la norma publicada per la comunitat es converteix en "nul·la de ple dret", segons recull la interlocutòria. El jutge es refereix al marc comú de normes acordades per a totes les comunitat autònomes que es van pactar amb el Ministeri de Sanitat a la reunió del Consell Interterritorial de Salut de fa una setmana.

Al seu torn, fonts de la conselleria de sanitat de Madrid es remeten a dir que, per ara, han demanat un auto d'aclaracions al jutge.