El jutge tomba les noves restriccions a Terrassa i avala les de Granollers, les Franqueses i Canovelles

Cop de porta del jutjat contenciós número 5 de Barcelona a les restriccions que ha plantejat el Govern per frenar els contagis de covid-19 en quatre ciutats del Vallès, i que són les mateixes que es van avalar en el seu moment per a la ciutat de Reus. El jutge ha autoritzat les limitacions a Granollers, les Franqueses i Canovelles però exclou la ciutat de Terrassa de les mesures plantejades pel Govern, perquè creu que la situació epidemiològica del municipi no justifica les restriccions.

El jutge també ha modificat una altra de les limitacions que plantejava el Govern als quatre municipis originalment, la de la limitació d'aforament a les cerimònies civils i religioses. Inicialment l'executiu català plantejava que es fessin al 33% de la seva capacitat màxima, mentre que el jutge eleva l'aforament fins al 50%.

"En aquest cas no es pot entendre justificat que sigui necessari adoptar mesures addicionals per al municipi de Terrassa", diu el jutge en la seva resolució. Segons raona el magistrat, l'anàlisi de les dades aportades pel Govern "revela que el municipi de Terrassa no està, ni de bon tros, en pitjor situació que d'altres, ni tampoc la seva situació ha empitjorat recentment".

Millora en positius i en nombre de pacients hospitalitzats

La resolució analitza detalladament les dades epidemiològiques aportades pel Govern sobre la situació de Terrassa: segons aquestes dades, la incidència acumulada de PCR positius a la ciutat ha baixat, tot i que s'han fet més tests d'aquestes característiques. Entre el 10 i el 16 d'agost es van detectar 22 positius en 190 proves PCR, mentre que la setmana passada van ser 14 positius en 262 proves.

El jutge tampoc veu motiu d'alarma en els ingressos hospitalaris a la capital del Vallès Occidental. Explica que les urgències i els ingressos hospitalaris a la Mútua de Terrassa i a l'Hospital de Terrassa han disminuït, igual que el nombre de pacients ingressats a les UCI dels dos centres, que presenten, diu el jutge, una ocupació inferior a la d'altres hospitals catalans. De fet, el magistrat recorda que la taxa d'ingressos hospitalaris a tota la comarca del Vallès Occidental és molt inferior a la del Barcelonès, on no s'han proposat restriccions addicionals. Finalment, segons el jutge la taxa de rebrot de Terrassa també ha millorat en les últimes setmanes i se situa en un nivell inferior a la d'altres municipis catalans.

En canvi, el jutjat sí que ha avalat les restriccions a les Franqueses del Vallès, Canovelles i Granollers: els bars i restaurants hauran de mantenir un aforament del 50% a l'interior i a les terrasses, no es podrà consumir a la barra i l'aforament als comerços, activitats esportives i culturals, a les cerimònies religioses i civils no podrà superar tampoc el 50%.