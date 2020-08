Madrid recomana "quedar-se a casa" a les zones amb més positius de covid-19

El viceconseller de Salut Pública i Pla Covid-19 de la Comunitat de Madrid, Antonio Zapatero, ha recomanat que a les zones de la regió amb més casos de coronavirus "s'intenti evitar viatges innecessaris" i s'opti per "quedar-se a casa", però ha descartat els confinaments selectius.

Després de visitar el dispositiu per a la pràctica de test a veïns de la localitat madrilenya d'Alcobendas, ha insistit que s'han d'"evitar reunions innecessàries" i ha assenyalat que és "absolutament recomanable" que no hi hagi més de deu persones als habitatges. Amb tot, ha emfatitzat que "la situació actual a Madrid no mereix prendre mesures de confinament per zones".

Zapatero ha informat que la Comunitat farà "consultes" per establir més mesures i recomanacions "amb suport legal" i relacionades amb la mobilitat i les "activitats socials", com la restauració, que genera agrupacions de persones. "Per aquí pot anar alguna mesura, sempre que tinguem suport de la justícia", ha afegit.