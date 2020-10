La normalitat estranya i mutant del covid-19 ha incorporat amb tanta rapidesa el toc de queda que ja sona antic quan tot just fa cinc dies que s'aplica. L'allau de noves restriccions ha afegit confusió i un motorista està convençut que de les 22 h a les 6 h pot circular sense problema pel seu municipi. Un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona s'afanya a fer-li entendre que el toc de queda l'obliga a quedar-se a casa durant la nit i que en aquesta franja no pot campar pels carrers de la seva ciutat ni de cap altra. Tot i aquesta conversa, extreta d'un control policial aquesta mitjanit a la plaça de les Drassanes, la Guàrdia Urbana cada vegada detecta més compliment del confinament nocturn.

651x366 Un agent comprova la documentació d'un motorista a la plaça de les Drassanes / CRISTINA CALDERER Un agent comprova la documentació d'un motorista a la plaça de les Drassanes / CRISTINA CALDERER

"Barcelona queda buida a la nit. Es tornen a veure imatges del primer confinament, com si fossin records del març o l'abril", defineix Albert Artero, sotsinspector en cap d'una unitat nocturna de la Guàrdia Urbana. Però Artero nota una diferència en aquesta segona onada: a la nit hi ha menys gent als carrers. Sigui pel fet que ara es pot sortir durant el dia o perquè es respecten més les mesures, el resultat és que l'avinguda Diagonal, la Gran Via i l'avinguda Meridiana estan inhabitades a les hores en què la majoria de la població no treballa. "A partir de la una de la matinada només passen alguns taxis i vehicles de neteja", explica el sotsinspector.

651x366 L'avinguda Diagonal de Barcelona literalment buida abans de la mitjanit / CRISTINA CALDERER L'avinguda Diagonal de Barcelona literalment buida abans de la mitjanit / CRISTINA CALDERER

Un agent que condueix un cotxe de paisà de la Urbana abaixa la finestra quan falten deu minuts per les 23 h. "I la seva mascareta?", pregunta el policia a un home que camina sol per una vorera del Poble-sec però sense cap protecció pel virus. "Acabo d'aparcar i ja arribo a casa. No hi ha ningú", respon ell mentre busca a les butxaques una mascareta. Al cap d'una estona un altre home passeja un gos a l'avinguda Paral·lel. S'excusa que ha sortit de treballar fa poc. Són algunes escenes molt puntuals que la Urbana es troba en la franja del toc de queda i en què, abans de posar de seguida una multa, també intenta empatitzar amb la gent.

651x366 A la plaça de les Drassanes el control arriba a tenir una cua d'una desena de vehicles / CRISTINA CALDERER A la plaça de les Drassanes el control arriba a tenir una cua d'una desena de vehicles / CRISTINA CALDERER

Artero recorda que els primers dies van haver de tancar alguns supermercats i bars o restaurants que continuaven oberts fora de l'horari permès. Uns incompliments que amb el pas de la setmana han deixat d'existir, segons la Urbana. Pel que fa als botellons, també s'han reduït sota mínims perquè el confinament nocturn ha limitat les opcions de fer-ne. Tot i això, els policies estan en alerta per controlar que, entre la castanyada i Halloween, no es produeixi un repunt de gent a la nit. De precedents no en falten, perquè aquesta setmana han enxampat tres persones a la matinada que sortien d'un hotel on havien fet una orgia.

651x366 Un policia inspecciona amb la llanterna l'interior d'un cotxe / CRISTINA CALDERER Un policia inspecciona amb la llanterna l'interior d'un cotxe / CRISTINA CALDERER

El sotsinspector de la Guàrdia Urbana assegura que, després d'uns dies de ser més "pedagògics", ara denuncien totes aquelles persones que d'entrada ja manifesten que incompleixen les mesures perquè, a més, hi estan en contra. Són unes actituds minoritàries, segons Artero, que ho constata amb la desena de controls que fan cada nit pel confinament, alguns dels quals amb els Mossos d'Esquadra. Aquesta mitjanit a la plaça Francesc Macià, al mig de la Diagonal, amb prou feines passen cotxes, que apareixen "amb comptagotes". A la plaça de les Drassanes es veu una mica més de trànsit, tot i que tenint en compte que els agents aturen tots els vehicles que circulen –abans de seleccionar els que inspeccionen– la cua més llarga està formada per una desena d'automòbils.

Sense lladres però amb traficants

Algunes sancions posades als controls són per fer trajectes no permesos durant el toc de queda, com visitar amics. Entre els que treballen, gairebé tots porten el certificat autoresponsable, encara que els policies s'han adonat que en la majoria de documents fets per les empreses falta especificar l'horari de feina, cosa que la Urbana ha començat a advertir. Altres denúncies són per drogues. A la plaça Francesc Macià aturen un conductor que porta substàncies i una porra extensible –una arma prohibida–. Els agents han comprovat que els traficants, com que és més fàcil detectar-los amb el confinament nocturn, tornen a utilitzar els VTC per traslladar substàncies. En el sentit contrari, els lladres de botigues i establiments s'han esfumat perquè veuen que la poca activitat els pot delatar.

651x366 La Guàrdia Urbana també atura un ciclista durant el toc de queda / CRISTINA CALDERER La Guàrdia Urbana també atura un ciclista durant el toc de queda / CRISTINA CALDERER

Els riders que reparteixen menjar a domicili, que van rebre les primeres multes del toc de queda, han deixat de ser presents en aquesta franja a mesura que han passat els dies. Els que continuen són els que, amb la bici, la moto o el cotxe, fan cada nit el mateix recorregut per anar o tornar de la feina. Un és la tercera vegada que l'aturen aquesta setmana al control de la Diagonal. Quan ell es prepara per baixar de la moto i ensenyar de nou la documentació, un agent li fa amb la mà el senyal que no cal perquè ja l'ha reconegut.