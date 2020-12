"Si els ciutadans no som coherents per Nadal, serà una catàstrofe"

Quan es pregunta per les noves restriccions que ha anunciat el Govern per aquest Nadal a Catalunya, la resposta coincident dels experts és que es queden curtes per combatre el coronavirus. Sigui perquè les mesures donen massa marge per celebrar les festes i mantenir l'activitat social o per la falta d'un pla per lluitar contra la pandèmia, la valoració és preocupant i conté un advertiment: encara ha de passar l'hivern i el virus continuarà propagant-se tot i la vacunació que començarà aviat. "Amb una mica de sort serà l'únic Nadal diferent, però que ho sigui", demana el cap de malalties infeccioses de l'Hospital de Sant Pau, Joaquín López-Contreras. El doctor fa una crida a la població a aplicar un "autoconfinament" davant unes restriccions que poden resultar contradictòries.

López-Contreras ho exemplifica amb el toc de queda, que s'ha ampliat les nits de Nadal i Cap d'Any fins a la una de la matinada i la nit de Reis fins a les 23 h. "Allargar-ho és problemàtic", assegura el doctor, que creu que es dona el missatge d'una situació greu mentre es creen excepcions per als dies de festa: "Si els ciutadans no som coherents, serà una catàstrofe". Pensa que les necessitats econòmiques han influenciat les mesures del Govern, que només funcionaran si la població és responsable. "O ho fem nosaltres o ens estavellarem", alerta López-Contreras, que parla d'una "tempesta perfecta" amb el fred de l'hivern i l'època de més socialització. El doctor rebutja que n'hi hagi prou amb celebrar les festes obrint finestres i amb els abrics posats, i recorda que el coronavirus no és només de gent gran perquè als hospitals arriben joves que acaben amb seqüeles.

De fet, López-Contreras pronostica que si el 28 de desembre, quan es revisarà l'eficàcia de les restriccions, es pren la decisió d'endurir-les, significarà que el virus s'ha descontrolat més i que la pressió als hospitals durarà mesos: "No m'ho vull ni imaginar". El cap del servei de malalties infeccioses de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Benito Almirante, considera que no s'haurien de permetre les trobades amb més d'una bombolla familiar i lamenta que es puguin fer amb nuclis diferents en dies consecutius. "És molt preocupant que no s'hagin tocat les reunions de Nadal -adverteix el doctor-. La perspectiva és que estarem pitjor. Tant de bo m'equivoqui". Per això Almirante qüestiona que el Govern planifiqués una desescalada massa accelerada i que ara no hagi adoptat unes mesures "més enèrgiques". També creu que les restriccions haurien de ser per a sis o vuit setmanes, com a altres països d'Europa.

L'equilibri "s'està esquerdant"

Almirante entén que Catalunya no pugui assumir el cost de subvencionar els àmbits afectats per la pandèmia, però afegeix: "Nosaltres som sanitaris, no economistes". En aquest sentit, el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, admet que la Generalitat hauria hagut de limitar la mobilitat i la interacció social al màxim tot i que critica que el govern espanyol no hagi facilitat cap partida pressupostària per compensar els sectors que caldria tancar. Padrós reclama urgentment a l'Estat que mogui fitxa per endurir les mesures, davant un equilibri entre la salut i l'economia que "s'està esquerdant". El doctor diu que "és obvi" que s'ha entrat en una tercera onada del coronavirus, en un moment "molt delicat" i amb els sanitaris esgotats, que dependrà de Nadal: "Està condicionada al factor individual. No s'han de fer trampes".

Al marge de les restriccions, l'investigador de la Universitat Rovira i Virgili Àlex Arenas avisa que també cal una estratègia contra el virus. "Trobo a faltar una proposta de tests massius als centres comercials o en altres esdeveniments", planteja Arenas, que demana al Govern que, per exemple, impulsi incentius per a les empreses que afavoreixin el teletreball. L'investigador qualifica les mesures com una acció "de frenada" per intentar controlar la corba de contagis però sense un pla de la gestió del coronavirus "per arribar al març".