Illa insisteix: "Rotundament, no als confinaments domiciliaris"

Salvador Illa ha insistit aquest dilluns que no es planteja un canvi de criteri perquè les comunitats puguin aplicar un confinament domiciliari, a l'estil del març, i ha assegurat que l'evolució de la pandèmia "es pot controlar" amb les mesures restrictives que han entrat en vigor. En aquest sentit, ha posat com a exemple l'estabilització de les dades a Catalunya. "Rotundament, no", ha respost el ministre de Sanitat, que ha apuntat que caldrà esperar uns quants dies més per constatar l'eficàcia dels tocs de queda.

Illa s'ha mostrat així de contundent després que Astúries hagi estat la primera comunitat que aquest dilluns al matí ha demanat al ministeri de Sanitat q ue aprovi un confinament domiciliari a tota la regió de 15 dies. El govern d'Astúries ha decretat aquest dilluns el tancament de tota l'activitat econòmica no essencial de la regió, també de l'hostaleria. De fet, demà dimarts Illa es reunirà amb el govern regional asturià per consensuar mantenir les mesures fins ara adoptades. "Requereixen un temps per avaluar el seu impacte", han defensat des del ministeri de Sanitat.

El ministeri tampoc treballa en obligar a fer teletreball en tots els casos en què sigui possible i ha valorat el comportament "responsable" de "la majoria de les empreses" acceptant la recomanació de les administracions. En una compareixença virtual organitzada per Interprofit, Illa ha subratllat que les pròximes quatre setmanes "seran importants" per poder rebaixar la incidència de coronavirus i, de retruc, descongestionar els hospitals.

"De solucions màgiques no n'hi ha" per controlar la pandèmia, que en aquesta segona onada ha sorprès les autoritats sanitàries per la situació extremadament canviant i variable segons els territoris i el "ràpid creixement en països com Itàlia, el Regne Unit i Alemanya, en només dues o tres setmanes".