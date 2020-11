Budó obre la porta a la mobilitat dins la comarca pel pont de desembre però Vergés demana prudència

La decisió d'avançar d'etapa en la desescalada dependrà exclusivament dels criteris sanitaris, però el Govern obre la porta a flexibilitzar puntualment algunes restriccions ara que arriben algunes dates assenyalades com Nadal. La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, no descarta que l'executiu avanci a l'inici del pont del desembre, a partir del dia 5, algunes mesures del segon tram de la desescalada, que començaria el dia 7 i entre les quals hi ha l'aixecament del confinament municipal i l'autorització de la mobilitat dins la comarca. "[S i les dades epidemiològiques hi acompanyen] Ho podem ajustar. És important parlar amb els sectors i veure si és millor aplicar el segon tram de mesures a partir del 5 per agafar tot el pont o el dia 7. Ja ho veurem", ha dit aquest divendres en una entrevista a Ràdio 4.

Però la consellera de Salut, Alba Vergés, ha fet una crida a la prudència durant tot el procés de reactivació social i econòmica i ha evitat pronunciar-se sobre la possibilitat de permetre la mobilitat dins la comarca pel pont de desembre: "Comencem dilluns amb la reobertura progressiva de les activitats. No ens avancem". El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, sí que ha advertit que la reobertura de la segona onada s'iniciarà amb uns indicadors molt més elevats que els registrats durant la desescalada del maig. Aleshores, ha recordat, hi havia uns 30 casos per 100.000 habitants, mentre que ara la incidència és molt superior, amb uns 200 casos setmanals cada 100.000 habitants.

De fet, actualment es declaren uns 2.000 casos diaris i hi ha més de 500 pacients ingressats a les UCI, una situació força més greu que la de principi de juny. "Partim d'una situació de base molt pitjor", ha alertat Argimon. Amb tot, ha admès que l'emergència, a més de sanitària, també és "social i econòmica", i Vergés ha destacat que l'executiu estava intentant buscar "l'equilibri entre la vitalitat i la seguretat" i que això "porta implícit un risc epidemiològic".

Encara que la reobertura començarà a tot Catalunya sense distincions aquest dilluns i que la voluntat és avançar de manera "simultània i simètrica" al conjunt del país, la consellera ha reconegut que era "factible" una flexibilització asimètrica de les restriccions per territoris. Ja ho havia comentat Budó a la presentació del pla de desescalada: si hi ha zones amb una incidència més elevada, l'executiu podria frenar l'avenç de tram d'aquests territoris o, fins i tot, fer-los retrocedir d'etapa per contenir-hi la propagació.