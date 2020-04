Repunt de morts a l'Estat: 619 les últimes 24 hores i ja són 16.872 en total

Repunt de morts a l'Estat per coronavirus. Si ahir s'assolia la xifra més baixa dels últims 19 dies amb 510 morts, aquest diumenge s'han registrat 619. La pandèmia ja s'ha endut 16.972 víctimes mortals des que es va iniciar i cada dia moren centenars de persones arreu d'Espanya. Genèricament, la tendència va a la baixa però aquest les xifres d'aquest dissabte, que s'han donat a conèixer diumenge, detecten un augment. El percentatge d'increment de morts ha passat del 3,2% al 3,8%. A la Comunitat de Madrid s'han registrat 194 d'aquestes 619 morts, 82 més que el dia anterior, i trenca puntualment la tendència a la baixa. La nota positiva és que cada dia es recupera més gent de la que mor i són 3.382 persones més curades aquest dissabte, i sumen ja un total de 62.391, un 37,6% del total d'infectats.

Des que va començar malaltia s'han detectat 166.019 malalts, 4.167 les últimes 24 hores, la xifra més baixa des del 23 de març. És d'esperar que a mesura que proliferin els tests de diagnòstic ràpid els contagis puguin pujar, però de moment la tendència és a la baixa i l'increment se situa ja al 2,6%. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ja avisava aquest dissabte que si els propers dies el nombre de contagis puja no serà perquè hi hagi un augment de transmissió amb el relaxament de mesures de confinament, sinó per l'efecte dels tests.

També properament s'iniciarà la prova de seroprevalença a unes 33.000 famílies espanyoles per avaluar la salut poblacional relativa al covid-19. La cap d'àrea del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, María José Sierra, ha defensat fer aquesta enquesta encara que a partir de dilluns s'aixequin parcialment algunes mesures restrictives i determinats treballadors s'exposin a més possibilitats de contagi. La doctora ha apuntat que molts països europeu també estan fent aquest tipus d'estudi i que a l'estat espanyol començarà aviat.

Sierra ha insistit que dilluns no comença la desescalada, sinó que es torna a l'estat inicial de l'estat d'alarma. El govern espanyol, sota la batuta del ministeri de l'Interior, ha repartit deu milions de mascaretes a les comunitats autònomes que es distribuiran a les principals estacions de transport públic de les ciutats més importants de l'Estat. Preguntada per més detalls, la secretària general de Transports, María José Rallo, no ha especificat en quins punts es trobarà aquest material. Només ha assenyalat que a Catalunya s'iniciarà el repartiment dimarts i que són comunitats i ajuntaments els que planifiquen la logística.