Sanitat informa de 39 morts per coronavirus en els últims 7 dies en el conjunt de l'Estat, però en el total acumulat en suma 2 més

El ministeri de Sanitat ha notificat 39 defuncions per coronavirus en els últims 7 dies, però en el còmput total només n'ha sumat dues més que dijous, així que la xifra total de defuncions passa a ser de 27.121. A Catalunya, la xifra total de morts és de 5.584 (la mateixa que dijous), dels quals 8 s’han produït en l’última setmana.

Pel que fa als positius confirmats, Sanitat els xifra en 238.564, 658 més dels comunicats dijous, però només 187 es van diagnosticar el dia previ. Aquest divendres Catalunya ha notificat 47 contagis nous en les últimes 24 hores, mentre que Madrid n'ha informat de 671. En total, a tot l'Estat s'han registrat 238.564 positius des que ha començat la pandèmia.

La hidroxicloroquina, retirada d'un estudi de l'OMS

El responsable tècnic de Sanitat, Fernando Simón, ha començat la seva compareixença aclarint que la hidroxicloroquina es va eliminar d'un estudi de l'OMS i no d'un estudi espanyol, com va dir dijous. Sobre l'evolució de la pandèmia, assegura que és "molt bona" i continua apel·lant a la responsabilitat individual.

Simón ha indicat que de les persones amb símptomes que es dirigeixen als CAP se'ls fan proves PCR a un 85%, mentre que als hospitals el percentatge és del 100%, i destaca que només un 11% de les persones que han estat en contacte estret d'un positiu desenvolupa símptomes. "Tenim un nombre molt important de casos dels quals tenim controlada la cadena de transmissió", diu Simón. Pel que fa als sanitaris infectats, 51.482, Simón explica que el 85% han sigut donats d'alta i uns 7.722 continuen de baixa. Des de l'11 de maig s'han notificat 1.062 casos.

"Sabem que a Espanya hi ha hagut molts més casos dels que hem detectat", diu Simón, que recorda que a l'Estat s'han detectat un 11% dels casos. També ha explicat que els percentatges de detecció internacionals serviran per valorar els riscos de cara a la temporada turística. "No podem mantenir l'Estat tancat, hi ha molt en joc i no només el coronavirus, encara que sigui el principal", diu Fernando Simón, que ha explicat que una de les raons de l'evolució positiva de la pandèmia és el tancament de fronteres. Simón, però, ha matisat que quan la situació millori s'han d'establir mecanismes per començar a obrir fronteres i ha apel·lat a la responsabilitat.

Les successives revisions de les xifres

El sistema de vigilància es va modificar el dia 11 de maig i encara s'estan revisant sèries de dades. "A llarg termini es farà una revisió més detallada que farà que les xifres tornin a canviar", afirma Simón. "Ens interessa seguir revisant les sèries de dades, però ara l'objectiu és detectar tots els casos i actuar ràpidament". Està previst que dimecres es faci públic el total de morts corregit i una gràfica que permetrà veure l'evolució dels morts per coronavirus al llarg dels dies.

Fernando Simón ha finalitzat la seva intervenció precisant que no cal fer estudis serològics massius per conèixer l'evolució de la pandèmia perquè es poden fer "mostres", i ha recordat l'ordre del ministeri que totes les proves que es facin les ha de valorar el corresponent govern autonòmic.