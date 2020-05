L'Estat registra la xifra més baixa de morts diaris en els últims dos mesos: 102 defuncions

El nombre de morts per coronavirus ha tornat a superar el centenar aquest dissabte a l'estat espanyol, tot i que s'ha registrat la xifra més baixa dels últims dos mesos. El ministeri de Sanitat ha informat que la xifra total de defuncions s'eleva fins als 27.563, 102 més que divendres. Des del 16 de març, quan es van notificar 17 defuncions, que no hi havia un número tan baix.

La xifra de nous contagis es manté per sobre dels 500 diaris, en aquest cas 539 nous positius segons les dades facilitades per totes les comunitats autònomes. Des de principis de setmana, quan es va registrar una de les xifres més baixes (373), el nombre de positius ha anat augmentant i ara ja són 230.698 diagnosticats amb PCR des que va començar la pandèmia. Al costat positiu, 144.446 persones ja han rebut l'alta.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del govern espanyol, Fernando Simón, ha valorat les xifres que han comunicat les comunitats autònomes i ha constatat que no hi ha cap nou brot. "102 morts és la xifra més baixa dels últims temps", ha assegurat el responsable de Sanitat, que ha valorat molt positivament que només hi hagi hagut 10 ingressos a les UCI durant les últimes 24 hores. Simón ha explicat que les xifres d'aquest dissabte reflecteixen que s'han estabilitzat els nous casos, amb un número de positius "similar" al dels últims dies.

L'epidemiòleg ha destacat que hi ha hagut 539 nous casos, amb un increment del 0,23%, una xifra que es manté estable des de fa dies. Aquesta estabilitat, segons Simón, es produeix, en part, perquè s'ha fet un gran esforç en la vigilància precoç i en fer proves diagnòstiques a qualsevol persona. Tot plegat ha fet augmentar la capacitat de detecció precoç.

En la seva compareixença diària, Simón ha detallat els motius perquè Madrid segueixi a la fase 0 i no pugui iniciar la desescalada. "Madrid ha tingut una incidència de més del doble que la resta d'Espanya", ha dit Simón, que ha reconegut "l'esforç important" de la comunitat per minimitzar riscos i que durant els últims tres dies la tendència és bona. També s'ha referit a les manifestacions que s'han convocat a diferents punts d'Espanya per protestar contra les mesures adoptades pel govern espanyol. "No tenim les certeses suficients que si hi ha un rebrot el puguem controlar correctament", ha explicat per posar de relleu la importància que no hi hagi grans aglomeracions de persones.