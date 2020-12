Interior anuncia "un control més eficaç" a la restauració

El Govern ha presentat les noves restriccions per a aquest Nadal posant el focus en la restauració amb un reforç de l'actuació policial. I unes hores després el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha anunciat "un control més eficaç" a bars i restaurants. "Hi haurà patrulles dedicades només a això", ha avançat Sàmper, que ha promès que aquest divendres ja es veuran més agents. El conseller ha afegit que hi haurà "un enduriment" a l'hora de posar multes, perquè l'actitud dissuasiva per la qual s'havia apostat fins ara no ha sigut del tot efectiva, segons ha admès. Sàmper havia advertit al matí que s'actuaria amb més mà dura, però ha ampliat el missatge aquesta tarda un cop s'ha reunit amb el comitè de crisi d'Interior del coronavirus.

El conseller ha argumentat que des de mitjans d'octubre, quan van aplicar el toc de queda, els confinaments perimetrals i altres mesures, els Mossos d'Esquadra i les policies locals han treballat amb una intenció pedagògica per "no culpabilitzar la població". En els últims dos mesos els agents han posat 67.000 multes, de les quals 1.027 corresponen a bars i restaurants. Però, "per criteris de seguretat de salut", ara s'ha decidit ser "més contundent": es deixaran enrere les recomanacions per convertir-les en sancions. "Al món de la restauració hi ha hagut compliments per part de la gran majoria però també incompliments, que són focus de contagi", ha avisat Sàmper.

El focus no serà només en la restauració, perquè el conseller ha deixat clar que si veuen grups de 12 persones al carrer, això "és sancionable", així com la resta dels incompliments de les restriccions que s'han imposat per a aquest Nadal. En la reunió d'aquesta tarda del comitè de crisi d'Interior hi havia, entre d'altres, el cap dels Mossos, el major Josep Lluís Trapero, que aquesta setmana havia enviat un comunicat intern a la plantilla en què encara evitava tanta contundència en les multes, perquè havia demanat reservar les sancions per a casos greus, de reiterat incompliment o que posin en risc la salut dels ciutadans.

Interior farà una reunió dilluns amb els comandaments de les policies locals per coordinar aquest dispositiu, malgrat que Sàmper ha assegurat que fins ara ja han treballat així perquè la meitat de les multes dels últims dos mesos han anat a càrrec dels cossos municipals.