Les multes a la zona de baixes emissions de Barcelona s'ajornen fins al 15 de setembre

El coronavirus va fer saltar pels aires el calendari de desplegament de la zona de baixes emissions (ZBE), que preveia començar a sancionar a l'abril els vehicles contaminants que entressin a tot el perímetre delimitat per les rondes de Barcelona, que inclou també l'Hospitalet i una part de Sant Adrià de Besòs, Esplugues i Cornellà de Llobregat. El règim sancionador es va deixar sense efectes mentre s'aplicaven les mesures més dures de confinament i avui els municipis implicats han informat que, tot i que la restricció es manté, les multes no s'aplicaran fins al 15 de setembre. També es fan canvis per ajustar-se al context econòmic, com ara ampliar el llindar a partir del qual els autònoms amb rendes baixes que utilitzen el vehicle per treballar poden acollir-se a la moratòria, que passa d’1,1 vegades l’IPREM a 2 vegades . L'exempció durarà ara fins a l'1 d'abril del 2021. I s'allarga, també, la moratòria per a furgonetes (fins a l'abril del 2021), camions (fins al juliol del 2021) i autobusos i autocars (fins a l'1 de gener del 2022). Les moratòries, que s'havien d'acabar l'1 de gener del 2021, s'allarguen ara entre tres mesos i un any.

"Som en una nova situació", ha apuntat Antoni Poveda,vicepresident de mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que ha remarcat que hi ha hagut una reducció de passatge al transport públic i que es corre el risc d'un augment d'ús del vehicle privat i, per tant, de la contaminació. En aquest context, ha avisat que "la ZBE ha vingut per quedar-se" i ha anunciat que en els pròxims mesos es presentaran zones semblants en altres ciutats metropolitanes. Sant Cugat i Sant Joan Despí, de fet, ja han manifestat que volen ser espais de baixes emissions.

El regidor de Transició Ecològica de Barcelona, Eloi Badia, ha explicat que a principis de març hi havia un impacte petit pel que fa al trànsit –una baixada d'entre l'1% i el 2%– però que sí que s'havia avançat en la no circulació de vehicles sense etiqueta ambiental: van passar a ser un 8,8% i eren només un 3,2% en el cas de turismes i motos. El coronavirus va fer davallar la mobilitat: durant el mes d'abril la reducció de trànsit a la ciutat era d'un 70% i es mantenia la baixada de vehicles sense etiquetes. S'estima que, durant el confinament, hi ha hagut una reducció del 43% quant a NO2 i del 21% en el cas de les partícules PM10.

Però avui la caiguda del trànsit privat ja se situa en el 20% i això s'ha notat en agents contaminants. La tendència de la recuperació del transport públic, en canvi, està essent molt més lenta i se situa ara en el 40%. Badia ha remarcat que el nou calendari es relaxa més per a aquells vehicles pesants que s'han d'acollir als filtres per complir els requisits ambientals, un punt que genera cert conflicte amb la Generalitat, que hauria preferit allargar més la moratòria dels vehicles pesants. El regidor de Barcelona ha defensat que, tot i allargar moratòries, l'1 d'abril de l'any que ve només l'1,8 del parc que actualment incompleix quedarà exempt de sancions.

Reducció del 25% per complir amb l'OMS

S'estima que a partir d'una reducció de trànsit del 25% es compleixen els requeriments de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i això, ha remarcat Badia, no s'aconsegueix només amb la ZBE. Les dades de l'última setmana ja demostren que l'augment del transport privat fa que ens acostem de manera "preocupant" al llindar de l'OMS i per això es veu "imprescindible" tornar a activar la ZBE. Ara s'ha acordat, també, crear una taula de coordinació metropolitana per avaluar el seguiment de les noves mesures i es llançarà una nova campanya d'informació i avisos als infractors.

Mercè Rius, d irectora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat, ha insistit que la ZBE és una mesura necessària però no suficient. Ha avalat totes les moratòries acordades, tot i deixar clar que haurien preferit allargar la dels vehicles pesants fins als nou mesos. Ha apuntat que aquest calendari es podria repensar si no funcionen bé possibles ajudes a l'adaptació –la Generalitat, ha dit, té previst llançar ara una línia d'ajudes– o la possibilitat d'incorporar filtres, sobretot, perquè els terminis d'amortització d'aquests vehicles són més llargs. Aquests vehicles sense etiqueta poden optar per adquirir un filtre o per acollir-se a alguna ajuda de renovació.

Poveda ha remarcat, en aquest sentit, que l'anunci de la mesura coincideix amb l'inici de l'homologació de filtres, que han de permetre obtenir el distintiu ambiental als vehicles pesants. També ha recordat que el govern espanyol ha anunciat un pla de 3.750 milions d'euros per renovar automòbils i que la mateixa AMB activarà pròximament subvencions per renovar vehicles comercials per a autònoms.

La ZBE es va estrenar el 2 de gener, el primer dia laborable de l'any, i veta el pas –els dies laborables– a tots els vehicles que no disposin de l'etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit (DGT): a grans trets, són els vehicles de benzina anteriors a l'any 2000 i els dièsel previs al 2006. La prohibició s'aplica de dilluns a divendres entre les 7 del matí i les 8 del vespre. Camions, furgonetes de repartiment i autocars, però, disposaven d'un any de moratòria per adaptar-se a la restricció, que és el període que ara s'allarga entre tres mesos i un any.

Ajudes a la bicicleta

L'ús de la bicicleta ha anat a l'alça aquests dies, amb augments del 20%. Poveda ha avançat que té una reunió prevista amb el ministre de Transports, José Luís Ábalos, per parlar d'un pla d'ajudes econòmiques per adquirir bicicletes. També ha posat èmfasi en la necessitat de recuperar la confiança en el transport públic i d'impulsar un "pacte de país" entre la Generalitat i els agents socials per esglaonar les hores d'entrada i sortida a la feina i facilitar el teletreball durant alguns dies de la setmana.