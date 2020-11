El Govern permetrà trobades de deu persones a partir del 21 de desembre i estudia que no es comptin els menors de 14 anys

Trobades de fins a deu persones i on no es barregin més de dues bombolles. És la consigna del Govern de cara a les festes de Nadal. El que s'ha de decidir entre avui i demà és el paper dels menors de 14 anys: si estaran inclosos dins d'aquesta limitació o si no comptaran com a membres de la trobada. Aixi ho ha explicat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, en una entrevista a Ràdio 4 en la qual ha apuntat que la flexibilització de reunions de sis persones s'aplicarà a partir del dia 21 de desembre, però ha remarcat que els detalls de les pautes que s'hauran de seguir durant les festes es donaran a conèixer aquesta setmana. Argimon ha donat per fet que no es podrà evitar que les famílies es trobin per Nadal, encara que sigui en reunions menys multitudinàries, i ha demanat que es faci amb la "cura necessària" i amb el mínim nombre de persones.

"Siguem molt previsors la setmana anterior si hem de fer una trobada de Nadal", ha avisat, després d'admetre que les imatges d'aglomeracions que s'han vist aquest cap de setmana en alguns botigues els "preocupen, i molt". Sobretot, ha dit, tenint en compte que ara ve el pont de la Puríssima i Nadal, que és una època de molta interacció social: "El gener pot ser complicat".

Preguntat sobre si ell fixaria criteris més durs per a les festes, el secretari de Salut Pública ha considerat que les pautes que s'acordin ja seran "estrictes" i que el que cal és que tothom les compleixi. "A vegades hi ha gent que no les segueix i que fa trampetes", ha lamentat.

Sobre el paper dels infants, ha remarcat que tot i que s'ha demostrat que són poc contagiadors, el fet de excloure'ls de la limitació de trobades pot donar una falsa sensació de baixada del risc i provocar més aglomeracions als pisos. Ha considerat "un èxit" tant que s'hagi pogut reobrir les escoles com el seu funcionament "amb bastanta normalitat", però ha donat per fet que durant el segon trimestre la mascareta encara serà obligatòria a l'aula des de primer de primària. La "fita", ha apuntat, serà aconseguir que ho pugui deixar de ser en el tercer trimestre.

Pel que fa a la possible compra de tests ràpids abans dels àpats nadalencs, Argimon ha apuntat que no n'hi haurà a les farmàcies però que es poden adquirir als laboratoris i ha avisat que poden donar un fals negatiu o no detectar una malaltia que encara s'està incubant. "És una certa falsa seguretat", ha avisat, tot i matisar que els falsos negatius sembla que són de persones poc transmissores. Ha considerat que fer la prova a les farmàcies genera aerosols i que només ho podrien fer aquelles que tinguin un espai ben preparat, que serien "una minoria".

Quant a l'evolució de la pandèmia, ha assegurat que confia que dilluns que ve es pugui passar al segon tram de desescalada –i no avançar-lo per l'operació del pont– i que l'anunci es farà entre dimecres i dijous. Ha apuntat que avui hi haurà uns 8.300 casos a Catalunya i un risc de rebrot una mica per sota dels 200 punts (196), una Rt de 0,78 punts, amb 558 malalts a les UCI i 70 ingressos més.

"El sistema de rastreig té molt a millorar"

El secretari de Salut Pública ha evitat entrar en polèmica amb especialistes com Oriol Mitjà i Àlex Arenas per les seves crítiques al pla del Govern, i ha dit que sempre és bo escoltar diferents veus i que ell hi parla a diari. Ha negat que el sistema de rastreig funcioni tan malament com durant la primera onada i ha apuntat que s'hi han sumat unes 400 persones, tot i que encara "té molt a millorar". "Aquest sistema ens ha de preveure els brots i rebrots que vindran", ha dit, i ha defensant que ara el problema no és d'efectius sinó de millorar la coordinació entre les diferents fases del rastreig. Ha admès que en la primera onada es va fallar "clarament" en els rastrejadors, amb dos brots molt complicats socialment al Segrià i a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Sobre la vacuna, ha dit que quan s'arribi al moment de la vacunació més massiva es veurà si també es pot fer a la part privada de la sanitat, però que serà a partir de setembre o octubre: "No s'alterarà l'ordre establert, l'assegurarem", ha conclòs.