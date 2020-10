"No paga la pena sortir de la residència i passar 15 dies a 'la presó'"

Carmen Escacena no abraça les seves filles i els nets des del 4 d'agost, quan va ingressar a la residència Sant Joan de Déu de Martorell, tot just tres dies després de fer 82 anys. Des de llavors les visites les han fet a distància i a través de la tanca del recinte: ella al jardí i la família a fora. Totes dues parts diuen que no poder tenir contacte físic "és el més dur i trist", però subratllen que, malgrat tot, encara és pitjor haver de passar "pels 15 dies de presó", que és com Escacena defineix el període obligatori d'aïllament estricte que han de passar tots els residents quan surten a l'exterior, "ni que sigui per una hora o per anar al metge".

Tot i que la Generalitat ha anunciat noves restriccions per limitar les sortides de les residències, això "no és cap novetat" a Martorell, diu Maria Àngels Tobella, que visita el pare també des de la distància, una situació que el seu germà Xavi li agrada comparar amb bon humor amb "la tanca de Melilla". I això que és una residència verda, és a dir, sense cap cas positiu des de fa mesos i després d'haver perdut durant les setmanes més dures de l'epidèmia una quarantena de residents.

A l'estiu, quan el Govern les va autoritzar com a residències verdes, es van iniciar visites controlades i sota tots els protocols de seguretat, però l'experiència va durar poc, en part per la resposta. "T'havies de posar una EPI com si anessis a la Lluna i llavors el pare no entenia res i et preguntava per què ens disfressàvem", explica Maria Àngels Tobella, que ara prefereix una visita des del carrer. De cap de les maneres està permès el contacte físic.

Quan es vol veure un resident, els familiars li truquen per telèfon directament si és una persona prou autònoma per caminar o fer anar la cadira de rodes fins al gran jardí, on s'han col·locat tanques per evitar que s'hi aproximin més del compte i trenquin la distància física. Per als usuaris dependents, s'ha de concertar una cita prèvia i els treballadors s'encarreguen de treure'ls a l'hora acordada.

Aquest dissabte diversos familiars aprofiten per a les visites segures i per portar roba o altres objectes als familiars ingressats. Tot passa per la inspecció dels treballadors del servei, que s'encarreguen de la desinfecció. "Ho fan per nosaltres, així que estic contenta", diu Carmen Escacena abans d'acomiadar-se de la seva filla Maria José i entrar per anar a dinar.