Mitjà celebra que l'OMS reprengui els estudis amb hidroxicloroquina

El metge investigador en malalties infeccioses Oriol Mitjà ha celebrat l'aixecament del veto de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) a l'ús de la hidroxicloroquina d ins de l'assaig clínic Solidaritat, que patrocina l'entitat i es porta a terme en trenta-cinc països de tot el món. Mitjà ha defensat que el que havien publicat les revistes científiques The Lancet i New England Journal of Medicine eren els resultats d'un estudi basats només en observació i que mostraven que el medicament, habitualment utilitzat contra la malària i el reuma, multiplicava per dos el risc de mortalitat per covid. En declaracions a Catalunya Ràdio, Mitjà ha apuntat que no es pot assegurar si això passava perquè els malalts més greus eren els que feien el tractament. "És la feblesa d'un estudi observacional", ha dit.

Mitjà ha considerat que el que ha passat, però, no és culpa de les revistes que van publicar les dades i ha dit que el seu assaig clínic, l a proposta de tractament profilàctic, ja té resultats i que ara esperen les revisions necessàries per evitar errors com els que s'han produït en el cas de la hidroxicloroquina.

L'expert en malalties infeccioses ha considerat que els rebrots de casos de covid que hi ha hagut en llocs com Seròs i Reus entren dins del que era esperable i que hi ha elements com els patrons climàtics que sembla que disminueixen la transmissibilitat. "Tot apunta que les coses van millor", ha indicat, però ha assegurat que això no vol dir que no hi pugui haver nous brots i que es repeteixin les "situacions delicades". Mitjà ha dit que és molt important que se segueixi utilitzant la mascareta i ha assegurat que ara tenim el sistema immunitari més fort i que les càrregues virals són més baixes.

"Un escàndol de proporcions enormes"

També el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha reconegut aquest dijous que els brots de Seròs i Reus són una "mala notícia", però ha celebrat que s'hagin detectat ràpidament. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha constatat que la detecció i les mesures de control hagin arribat "a temps", i ha dit que espera que no progressin i que la cadena de transmissió no s'estengui. Sobre les dades de morts aportades per l'INE, Trilla ha constatat que és una xifra una mica discrepant amb la de l'excés de mortalitat, perquè és més baixa, i caldrà veure al final quines són les dades reals.