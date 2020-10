Mitjà diu que Torra li va oferir un càrrec no polític al Govern però que Aragonès va "declinar" la seva ajuda

L'infectòleg de l'Hospital de Can Ruti Oriol Mitjà ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio que "la segona onada està sent pitjor del que havia de ser". "Pensàvem que hauríem desenvolupat les eines per evitar que hi hagués transmissió, contagis i morts en aquesta segona onada –ha comentat–. Hi ha motius per ser crítics. Catalunya té moltes morts per milió d'habitants, és el tercer país de tot el món només per darrere del Perú i de Bèlgica. Això es pot atribuir a la gestió que s'ha fet d'aquesta pandèmia. Hi ha problemes estructurals, fruit de les retallades, però també hi ha un retard en la presa de decisions", ha afegit.

Mitjà ha explicat com van anar les negociacions mesos enrere amb el llavors president de la Generalitat, Quim Torra. "A finals de la primera onada van contactar amb mi per ajudar a decidir quines eren les mesures que havíem de prendre després del confinament. Em van oferir entrar al Govern en un càrrec no polític però amb rang de conseller, i el vaig rebutjar perquè no es donaven les condicions mínimes de neutralitat per poder treballar amb la comunitat política i la científica", ha indicat Oriol Mitjà. L'infectòleg de Can Ruti ha explicat que el president Torra li va oferir el càrrec, però que quan va parlar amb Pere Aragonès, aquest li va dir que les funcions executives que Mitjà reclamava ja les tenia el departament de Salut. "El president em va oferir una posició de comissionat, amb rang de conseller, que, per tant, tenia capacitat executiva en les competències en salut pública i en altres temes transversals. Jo vaig demanar el màxim suport de totes les forces polítiques per poder actuar d'una forma políticament neutra, i quan vaig contactar amb la segona força del Govern, que està en coalició, en concret amb Pere Aragonès, ell va declinar la meva voluntat d'ajudar", ha explicat.

Mitjà ha volgut puntualitzar que no ha cobrat mai del govern de la Generalitat: "Per mantenir la independència científica, un dels requisits era que no volia cobrar res, i no he cobrat res del Govern". "Hi ha gent molt competent, el doctor Fabregat, el doctor Argimon... Mantinc bona relació amb moltes persones. Altres persones han utilitzat més la burocràcia i han estat obstructius, i amb aquestes persones no hi tinc relació", ha assegurat. "No tinc cap afinitat ni soc de cap partit, soc crític amb el conflicte entre partits. M'han acusat d'utilitzar la ciència per atacar certes gestions, i jo utilitzo la ciència per avaluar la gestió", ha afirmat.

Crítiques a Salut

Mitjà ha sigut crític amb la gestió que ha fet Salut de la pandèmia, i ha apuntat que durant el mes de març fins i tot es van posar bastons a les rodes, fet que va provocar, segons ell, que no es poguessin evitar més morts. "L'última setmana de març vam detectar que s'estaven morint cent avis cada dia a les residències. El president ens va encomanar que féssim una mesura urgent per testejar els avis per disminuir la mortalitat. Hi va haver una sèrie d'endarreriments, el més greu que recordo és perquè ells volien els escovillons blaus, o més petits. La petició es va endarrerir 14 dies, i si vostè compta 100 avis morts per dia, és un endarreriment que no és justificable", ha apuntat.

Quan Laura Rosel li ha preguntat sobre per què ell és tan crític i altres científics no, Oriol Mitjà, que la setmana passada va ser el protagonista d'un editorial d'ella mateixa molt crític amb aquesta actitud, ha apuntat: "Jo opto més per la transparència i per oferir tota la informació al ciutadà. El que ha passat en aquest conflicte és que hi ha hagut dos blocs polítics en què els líders han pres més protagonisme. Jo crec que el poble ha de tenir la informació i els mitjans heu d'exercir el dret a fer de contrapès". "Em sembla bé que els mitjans facin crítica, a qui sigui i com sigui, però el sentit comú dictamina que la segona onada no s'ha controlat a temps i que això s'havia de dir", ha indicat, en resposta a les crítiques que li va fer Rosel.



Ara, però, ha dit que vol intentar fer un pas al costat. "Des del punt de vista personal, la sobrecàrrega de treball i veure's exposat a l'opinió pública és cansat i provoca una sobrecàrrega. Evitaré estar en foc creuat de dues forces", ha dit.

"Fins ara no hem fet els deures"

"Hem fet un canvi de xip des de l'estiu, tot i que falta per contractar molta gent. Falten rastrejadors i gent a la primària. Fins ara no hem fet els deures; si hi hagués un engranatge de seguiment dels casos es podria fer un aïllament més quirúrgic", ha indicat Oriol Mitjà. Respecte a l'aplicació Radar Covid, Mitjà ha dit que aquest sistema "es podria haver aplicat a l'abril, sens dubte".

"Hi ha una prioritat que és no tancar les escoles, així que, si calgués fer-ho, seria l'últim que es faria", ha apuntat, i sobre el vot de censura del Barça, els espectadors als estadis i els concerts, ha dit que ara és important "evitar aglomeracions".

L'infectòleg ha recordat que "la fatiga comporta un relaxament", quan li han preguntat per com encara la societat la segona onada. "Però com que hi ha moltes de les eines que depenen del ciutadà, la fatiga fa que hi hagi un increment del risc de la transmissió. Si hi ha relaxament en les mesures, s'incrementarà el risc de transmissió. Si no treballem tots junts, no ens en sortirem", ha afegit.