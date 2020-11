Quatre setmanes decisives per doblegar la corba del coronavirus

Catalunya ha superat el pic de contagis de la segona onada del covid, que ha estat de 6.000 infeccions, “gràcies a l’aplicació precoç d’unes mesures molt dures però efectives”, segons el secretari general de Salut, Marc Ramentol. Ja s’ha fet el primer gran pas per controlar l’epidèmia, que és alentir el ritme de contagis (R) -o velocitat de propagació del virus- i situar-lo per sota de l’1. Ara cada 100 contagis se’n generen 94 més. Però el camí cap a l’estabilització és molt lent, i encara ho és més el procés per doblegar la corba. El país ha de consolidar la millora i reduir la R, com a mínim, fins al 0,8 per després posar fre als 4.000 contagis diaris i al degoteig d’hospitalitzacions. Les prediccions matemàtiques calculen que encara han de passar entre tres i quatre setmanes i els experts i les autoritats ho supediten a l’èxit de les restriccions a la interacció social i la mobilitat, l’efecte de les quals s’hauria d’observar la setmana que ve.

“Queda molt camí per endavant, però la baixada de la R és un bon indicador: s’ha frenat el creixement accelerat”, expliquen a l’ARA des del Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC (BIOCOM), l’equip que monitora i prediu l’evolució de l’epidèmia a Catalunya. “Ara, quan facin efecte les mesures [toc de queda, confinament perimetral i tancament municipal els caps de setmana], la R baixarà més ràpid”, anticipa la física del BIOCOM Clara Prats. Si bé el ritme de contagis dels últims dies només s’ha reduït dues centèsimes, passant del 0,96 al 0,94, la investigadora és optimista. “Creiem que la setmana que ve podríem assolir una R propera a 0,8 i podran començar a baixar els contagis”, diu.

Totes les millores epidemiològiques són progressives i triguen dies a reflectir-se en els registres. A hores d’ara s’estan donant entre uns 4.500 i uns 5.000 casos diaris i la incidència, tot i que de baixada, encara és elevadíssima: els últims catorze dies s’han diagnosticat 818 infeccions per 100.000 habitants, que multipliquen per 16 el valor considerat òptim (50) per controlar la transmissió. “Si no s’haguessin pres mesures restrictives, les nostres previsions ens deien que Catalunya registraria entre 10.000 i 12.000 contagis diaris”, va assegurar ahir el coordinador de la unitat de seguiment del covid, Jacobo Mendioroz. De fet, i veient que les restriccions estan funcionant, el Govern va acordar ahir prorrogar quinze dies més el toc de queda de 22 h a 6 h.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ja s’havia mostrat partidària de renovar la mesura -que qualificava de “lògica”- per consolidar les dades de frenada de la velocitat de transmissió. A més, continuaran vigents el tancament de la restauració, la cultura i els gimnasos i els centres d’estètica, unes mesures que es revisaran la setmana que ve.

386 morts en només set dies

Les matemàtiques no enganyen, apunta Prats. Si es parteix de 4.600 contagis com ara, amb una R de 0,8, se’n generarien 3.680 més; en deu dies, es donarien 2.900 contagis, i en quinze, 2.300. En tres setmanes, doncs, es detectarien 1.400 casos diaris i en un mes, poc més de 1.000.

Una setmana després del pic de contagis -explica Prats- s’arribaria al pic de les hospitalitzacions. Tot i que ara s’està veient una petita davallada del ritme d’ingressos diaris, la tendència s’ha de consolidar la setmana que ve. Si això passa, d’aquí quinze dies es veuria una reducció de l’ocupació dels llits. Per ara l’efecte de les mesures en l’àmbit assistencial és molt prematur: ahir hi havia 2.725 persones hospitalitzades, 45 menys que dijous, i 471 pacients en llits de crítics. A les Terres de l’Ebre, per exemple, només l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta es pot fer càrrec dels pacients crítics, i a Girona, el Trueta ja ha hagut de tancar dos quiròfans.

Un cop assolida la millora assistencial, cap a finals de novembre se superaria el pic de defuncions, un indicador que actualment està disparat. Només ahir van notificar-se 106 defuncions, la majoria (95) entre el 3 i el 4 de novembre. Si fa quinze dies es notificaven 153 defuncions, aquesta setmana la dada s’ha més que duplicat, amb 386 morts.

Per tant, dels tres indicadors que el Govern fixa com a prioritaris per controlar la corba i començar a plantejar-se una flexibilització de les restriccions només se n’ha assolit un i de forma poc consolidada, que és abaixar la R per sota d’1. Per complir els altres dos criteris -reduir a un miler la xifra de contagis diaris i disminuir la pressió a les unitats de cures intensives, tenint-hi com a màxim 300 pacients- caldrà esperar unes setmanes més.

Educació rectifica: un sanitari vigilarà les PCR a l’ESO

La pluja de crítiques va fer efecte: el departament d’Educació va anunciar ahir que serà un sanitari qui supervisarà els alumnes d’ESO, batxillerat i formació professional quan es facin les automostres de la PCR, i no un docent com havia anunciat aquesta setmana. El conseller, Josep Bargalló, va admetre que hi va haver “precipitació” a l’hora d’explicar la mesura, i va voler deixar clar que la conselleria “sempre havia valorat que hi ha d’haver personal sanitari” mentre els alumnes es fessin les automostres. Els professors, doncs, “no tocaran les proves ni participaran físicament” de les PCR, sinó que serà personal sanitari qui “vigilarà i vetllarà” perquè es facin bé. La rectificació arribava dos dies després que la conselleria defensés que els docents havien de vigilar les automostres per descongestionar els CAP, cosa que van criticar sindicats, col·lectius sanitaris i famílies.