La Vall d'Hebron salva una nena de 12 anys en aturada cardíaca a causa del covid

Ha estat un mes i mig ingressada a l'hospital i disset dies a la unitat de cures intensives (UCI) pediàtriques. Durant una setmana sencera una màquina ha substituït la funció del seu cor. El pronòstic era greu: patia síndrome inflamatòria multisistèmica pediàtrica (SIM-Ped), una malaltia molt poc freqüent i associada al coronavirus en edats infantils que pot provocar la fallada de diversos òrgans, sobretot i de manera greu, del cor. Però se n'ha sortit i ja ha rebut l'alta mèdica. Aquesta és la història d'una nena de 12 anys de Mallorca, atesa a l'Hospital de la Vall d'Hebron i curada gràcies a la tècnica capdavantera i molt complexa de l'oxigenació per membrana extracorpòria (ECMO).

La petita, amb miocarditis, estava ingressada a l'UCI de l'Hospital Universitari Son Espases, a Palma, en estat greu i en aturada cardíaca fulminant. No responia a cap tractament i cada minut comptava per salvar la seva vida. Atesa la situació crítica de la noia, la seva única possibilitat era que l'equip d'ECMO de la Vall d'Hebron –servei de referència pediàtrica a l'Estat– es traslladés a l'illa per iniciar el tractament. Després havien de derivar la nena al centre barceloní ja connectada a la màquina. La preparació i coordinació de tot el dispositiu va fer-se en menys de sis hores.

"El trasllat va ser complex –explica el cap de l'UCI Pediàtrica de la Vall d'Hebron, el doctor Joan Balcells– perquè és una tècnica de la qual depenia la seva vida i perquè, a més, havíem de seguir les mesures de seguretat per l'aïllament de covid durant tot el procés del trasllat". El desplaçament va ser coordinat pel Servei d'Atenció Mèdica Urgent 061 de les Illes Balears –amb la participació de la Unitat de Transport Pediàtric Balear– i amb el suport d'un avió militar medicalitzat. La nena estava molt crítica i, a més de la miocarditis, patia hipertiroïdisme.

48 pacients de SIM-Ped en nou mesos

L'ECMO sempre és l'última opció, un rescat, ja que és una tècnica molt invasiva i arriscada: la màquina extreu la sang, la drena, l'oxigena i la retorna al cos, mantenint amb vida la persona mentre es recupera de la seva patologia de base. "A l'UCI pediàtrica ens vam assegurar que la màquina anava fent la seva funció mentre el cor de la pacient es recuperava. Després de rebre els tractaments a l'UCI i de retirar-li la ventilació mecànica va poder pujar a planta", explica Balcells.

"La noia va pujar a planta ja estable, amb una miopatia [afectació en els grups musculars] com a conseqüència d'haver estat pacient crítica i de covid", explica la doctora Susana Melendo, de la unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències Pediàtriques. A planta la menor ha recuperat la seva funció miocàrdica normal i no li ha quedat cap disfunció orgànica. Ara està fent rehabilitació muscular.

Des de l'inici de la pandèmia a l'Hospital de la Vall d'Hebron han ingressat un total de 48 pacients infantils amb la síndrome inflamatòria multisistèmica pediàtrica. D'aquests, 14 han requerit cures intensives. Des del centre subratllen que tots els menors han tingut una evolució clínica favorable.