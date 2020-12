El 60% de les persones amb deteriorament cognitiu van empitjorar amb el confinament

Sis de cada deu pacients amb deteriorament cognitiu van empitjorar a causa el confinament decretat el 13 de març per evitar la propagació del covid-19. Així ho demostra l'estudi fet a 60 pacients del Servei de Neurologia de l'Hospital del Mar, publicat a la revista Frontiers in Neurology. La soledat va agreujar els casos de demència i va empitjorar malalties com la depressió i l'ansietat. L'informe també constata que el 40% dels cuidadors que se'n van fer càrrec durant l'aïllament domiciliari van haver d'assumir una sobrecàrrega de treball.

El seguiment dels pacients, amb una mitjana d'edat de 75 anys, es va fer a través d'una enquesta telefònica, on es va analitzar l'impacte de les mesures de seguretat per frenar el contagi. El 42% dels pacients tenien Alzheimer en fase de demència i el 25% deteriorament cognitiu lleu i, segons la percepció dels seus cuidadors, el 60% dels pacients van veure com empitjorava el seu deteriorament cognitiu. La metge resident del servei de Neurologia de l'Hospital del Mar i coautora de l'estudi, Ainara Barguilla, explica que els pacients "van desenvolupar més símptomes afectius que psicòtics per culpa de a la soledat que van haver d'afrontar". De fet, la interrupció de la seva vida quotidiana va agreujar els casos de depressió, ansietat, agitació i pèrdua de gana.

Set de cada deu malalts van haver d'abandonar les seves activitats diàries. El 43% va deixar d'anar a reunions socials, com ara els centres de dia, i el 28% va haver d'aturar el tractament perquè els centres especialitzats van tancar. Les activitats esportives, com ara sortir a passejar o anar al gimnàs, també van caure fins al 42%. També els cuidadors que es van fer càrrec d'aquestes persones grans afirmen haver patit un nivell més elevat de feina i estrès durant els mesos de tancament domiciliari, així com un esgotament agut, durant el temps que van cuidar malalts amb nivells avançats de demència.