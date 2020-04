Els Mossos identifiquen l'autor de les pintades al cotxe d'una metge i el denuncien per un delicte d'odi

Dimarts una ginecòloga de Barcelona denunciava a través de les xarxes socials la pintada que s'havia trobat feta al seu cotxe quan va anar a buscar-lo per anar a treballar: "Rata contagiosa", s'hi llegia amb unes lletres majúscules negres que anaven de la part de davant a la del darrere d'un dels laterals del seu vehicle. Els Mossos d'Esquadra han identificat l'autor de l'acte vandàlic i l'han denunciat per danys amb l'agreujant d'un delicte d'odi.

De fet, altres cossos policials, com la Policia Nacional, ja van advertir dimarts, quan es va fer públic el cas d'aquesta metge, que estudiarien aquest tipus de casos amb l'agreujant d'un delicte d'odi, després que diferents professionals del col·lectiu sanitari i altres treballadors essencials hagin penjat a les xarxes durant les últimes setmanes els missatges que s'han trobat penjats al replà de l'escala o a a porta de casa, per part de veïns que els insultaven o els demanaven que marxessin per por al contagi.

Identifiquem i denunciem un home en relació amb unes pintades que hauria fet dimarts en el vehicle d'una metgessa a Barcelona. Se'l denuncia per danys amb agreujant de delicte d'odi pic.twitter.com/cKnm62jMrm — Mossos (@mossos) April 17, 2020

A més de la gran pintada insultant-la, la ginecòloga es va trobar dues rodes del cotxe punxades. “Al principi no m’ho podia creure. Vaig sentir sorpresa i tristesa per haver rebut aquest atac”, va assegurar la doctora, en declaracions a l'agència Efe. El president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, es va posar en contacte amb la professional per fer-li arribar el seu suport i posar-la en comunicació amb l'advocat de l'entitat, que li va indicar que aquests casos es consideren violència contra els professionals mèdics.