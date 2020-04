La Diputació de Lleida injectarà 15 milions d'euros als ajuntaments per fer front a la pandèmia

La Diputació de Lleida ha aprovat un pla de xoc per ajudar els municipis de la demarcació a fer front a la pandèmia del coronavirus que suposa la injecció de 15 milions d'euros als consistoris. El pla consta de tres plans específics, el de salut, dotat amb sis milions d'euros, el de cooperació local (cinc milions d'euros) i el de cooperació comarcal (quatre milions més). L'objectiu és injectar liquiditat i agilitzar i simplificar la tramitació administrativa perquè els ajuntaments puguin disposar d'aquests recursos abans de dos mesos.

El president de la Diputació, Joan Talarn, també ha explicat que l'organisme està preparat per cofinançar un possible hospital de campanya al pavelló Onze de Setembre de Lleida, tot i que de moment l'equipament no ha sigut necessari.

Reformular ajudes

La corporació ha reformulat els tres plans ja existents (salut, cooperació municipal i cooperació comarcal) augmentant el pressupost i agilitzant la tramitació. Els 15 milions d'euros als ajuntaments provenen del romanent del 2019 (que puja 108 milions d'euros). Per distribuir els diners es tindran en compte diferents criteris "equitatius" i es prioritzaran també els municipis que hagin de lluitar contra el despoblament i l'envelliment dels municipis.

El pla de xoc s'ha aprovat amb els vots a favor d'ERC, JxCat i Unitat d'Aran. El PSC i Cs s'han abstingut, mentre que la diputada d'En Comú Podem hi ha votat en contra. Durant el ple d'aquest divendres els tres grups a l'oposició han criticat que el repartiment territorial de les ajudes no proporcioni més liquiditat a la ciutat de Lleida, que rebrà 165.000 euros, una quantitat que els tres grups consideren insuficient.