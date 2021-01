¿Pots contagiar algú de covid tot i haver-te vacunat?

La vacuna de Pfizer que s’està administrant a les residències de gent gran es va dissenyar per evitar que les persones emmalalteixin en cas de contagiar-se de covid. Però prevenir la malaltia no necessàriament atura la transmissió del virus. Tot fa pensar que les vacunes podran minimitzar el risc de patir un covid greu en un 95% dels casos i, per tant, reduir els ingressos a l’hospital i les defuncions causades pel coronavirus. Ara bé, el seu paper en la protecció de grup encara és una incògnita: ¿Pot una persona vacunada contagiar-se i ser potencialment transmissora per a altres individus?

Tres experts consultats per l’ARA coincideixen que no hi ha prou evidència per afirmar que aquestes vacunes tallaran la propagació. Amb la informació disponible, diuen, evitaran els símptomes de la malaltia, tant en la seva forma lleu com greu, però avisen que encara és aviat per concloure que els vacunats podrien esquivar la infecció i no contagiar els altres, com ja passa amb altres malalties com la diftèria: el vacunat pot contraure-la sense patir la malaltia, però sí que pot transmetre-la a algú no vacunat.

“Prevenir la infecció i prevenir la malaltia són coses diferents”, resumeix el vacunòleg i cap clínic de pediatria de l’Hospital Germans Trias i Pujol, Carlos Rodrigo. L’expert descarta per ara que el bloqueig de la infecció -que seria l’única manera d’evitar la transmissió- arribi amb la vacuna de Pfizer: “No sembla que puguin ser capaces d’induir una resposta de protecció grupal”. Hi coincideix Carlota Dobaño, cap del grup de recerca d’immunologia a l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació La Caixa.

Efecte tallafoc

“Bona part de les vacunes que tenen un efecte protector davant la malaltia també exerceixen de tallafoc per a la transmissió, ja que no desenvolupar-la s’associa a una menor càrrega viral i a una menor capacitat de transmissió, però ara no podem afirmar que en aquest cas segur que es complirà”, admet la immunòloga. Caldrà que les vacunes -afegeix- o les segones versions siguin eficaces per aturar les noves infeccions. Ara bé, Rodrigo recorda que l’objectiu d’una vacuna és protegir la persona que se la posa. “És quan una immensa majoria de la població es vacuna que indirectament es protegeix el grup o la comunitat”, diu.

Segons els estudis de Pfizer, l’eficàcia de la vacuna en assajos és del 95% i això significa que pràcticament tothom que se la posa es protegeix; un llindar “altíssim”, segons els experts. “Si després l’efectivitat baixa una mica en la població, igualment es protegirà molta gent”, explica el cap de microbiologia de la Vall d’Hebron, Tomàs Pumarola. La vacuna de la grip, per exemple, funciona només entre la meitat dels vacunats i, tot i poder-se contagiar, “no solen fer quadres greus perquè la vacuna sempre els confereix protecció”.

Els experts consultats confien que pràcticament cap dels vacunats del covid desenvoluparan la malaltia si s’infecten. “Esperem que la majoria de la gent vacunada la cursi de manera asimptomàtica”, reconeix Dobaño, que apunta que així es reduiran les hospitalitzacions de crítics. “Evitar la malaltia és el primer objectiu que podem assolir i l’aspecte més important en termes de salut pública, ja que evitarà el col·lapse sanitari”, explica. Precisament per això la campanya de vacunació prioritza la gent gran. “Es considerarà un èxit si es protegeix els més fràgils”, sentencia Pumarola.

Dues dosis

La vacuna de Pfizer és de dues dosis que es posen amb una diferència de 21 dies i la màxima protecció s’obté una o dues setmanes després d’administrar-se la segona. En el procés, però, la persona pot exposar-se al virus i contagiar-se. “Creiem que la primera dosi podria protegir prou per evitar quadres greus, però no ho sabem”, reconeix Pumarola. Dobaño ho secunda: “Seria una protecció breu i de baixa intensitat”. “A més, els símptomes podrien confondre’s amb els de la infecció o amb efectes secundaris”, avisa Rodrigo.

Vacunar-se no és sinònim de relaxament. Mentre no hi hagi una taxa de vacunació entre el 70 i el 90% de la població, el que es coneix com a immunitat de grup, caldrà dur la mascareta, respectar la distància física i extremar la higiene de mans, tant si s’ha rebut la vacuna com si no.