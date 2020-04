"Has de lluitar cada dia, sempre en alerta": la carta d'un pres als malalts de covid-19

"Com ho esteu fent vosaltres, lluitant dia a dia, espantats, com passa aquí, quan hi entres per primera vegada, no saps el que t'espera, però quan portes uns dies et consciencies que has de lluitar cada dia, sense festius, sempre en alerta, preocupat pels teus, i ells preocupats per tu". És el fragment d'una carta que un intern de la presó de Quatre Camins, que porta 20 anys complint condemna, ha fet arribar als malalts de covid-19 de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona.

Com a tot arreu la pandèmia també ha passat factura a les persones que estan entre reixes. Es pateix per la pròpia salut i per la família, que està fora, i, en un moment en què s'han anul·lat les visites, els permisos i la majoria d'activitats als centres per l'emergència sanitària, s'ha engegat una cadena de solidaritat a les presons per fer arribar missatges de suport a l'exterior.

La idea és que dues persones en situacions diferents puguin compartir una situació d'aïllament, la generada per l'internament a la presó i la dels malalts que estan ingressats en un hospital per la pandèmia del covid-19, expliquen des de Justícia. Les cartes no són l'únic missatge que han fet arribar els interns a pacients i personal sanitari.

651x366 Un mural de la presó de Quatre Camins on els interns han penjat alguns dels dibuixos i cartes fets per als malalts i el personal sanitari, en una imatge cedida pel departament de Justícia / DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA Un mural de la presó de Quatre Camins on els interns han penjat alguns dels dibuixos i cartes fets per als malalts i el personal sanitari, en una imatge cedida pel departament de Justícia / DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

Les mostres de solidaritat també han arribat en forma de dibuixos, com ara els que estan penjats a les parets de la presó de Mas d'Enric del Catllar, on els interns han dibuixat els professionals com a cavallers que lluiten contra el virus com Sant Jordi contra el drac. I en forma de cançons: en aquesta mateixa presó els reclusos n'han escrit i gravat en vídeo una titulada D'aquí se surt.

A Lledoners s'ha posat en marxa un certamen que convida els interns a reflexionar sobre la pandèmia a través dels origamis. A Brians 2 els presos han enviat missatges de suport a les seves famílies. També els interns dels centres de Justícia Juvenil s'han sumat a la iniciativa amb poemes, cartes i dibuixos.

Una cinquantena de casos entre presos i funcionaris

Segons el departament de Justícia, fins ara una vintena d'interns ha donat positiu per coronavirus, tres dels quals ja han sigut donats d'alta. Una quinzena de reclusos continuen ingressats a l'hospital penitenciari de Terrassa. Preventivament s'ha confinat dos mòduls i la infermeria de Brians 1, dos mòduls de Quatre Camins i la unitat de salut mental de Brians 2. Hi ha 31 casos més en estudi. Entre els funcionaris s'han detectat 34 casos positius.