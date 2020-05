Els professionals sanitaris fan dos minuts de silenci en record dels companys morts durant la crisi

Els professionals sanitaris han fet dos minuts de silenci en record dels companys que han mort fent front a la pandèmia del covid-19 aquest dijous a les 12 del migdia. L'homenatge s'ha fet des dels llocs de treball –hospitals, CAPs i altres centres– i sense concentracions, per mantenir les mesures de seguretat. Ha sigut una convocatòria conjunta dels col·legis professionals relacionats amb l'àmbit de la salut. Nou metges que estaven en actiu han perdut la vida a causa del coronavirus, segons ha informat el Col·legi de Metges de Barcelona (COMB). Vuit treballaven a la demarcació de Barcelona i un a la de Lleida. "És just tenir un record emocionat i íntim per a tots ells", ha destacat el president del COMB, el doctor Jaume Padrós, en declaracions a l'agència ACN.

Ara com ara no hi ha dades oficials de quants professionals sanitaris que estaven en actiu han mort pel covid-19 a Catalunya. Sí que es publiquen dades dels sanitaris contagiats. Són 9.933 a Catalunya confirmats des de l'inici, segons dades del departament de Salut d'aquest dimarts. El nombre de professionals sanitaris contagiats pel covid-19 des que va començar l'epidèmia a l'estat espanyol s'eleva a 50.088, segons dades del ministeri de Sanitat d'aquest dijous.



El doctor Padrós explica que l'homenatge s'ha convocat en un moment de "descens del primer impacte d'una epidèmia que encara té recorregut" per no haver d'"esperar més" per fer un acte simbòlic de record. "Alguns professionals han estat entre la vida i la mort a causa de la malaltia i volem recordar especialment els que dissortadament ens han deixat", assenyala. "S'ha d'haver estat a primera o segona línia per entendre la incertesa, sobretot en els moments més àlgids de la pandèmia, per la gestió difícil de recursos, la falta d'EPI [equips de protecció individual]", recalca en declaracions a l'ACN.

"Sempre que hi ha una mort és massa en una situació com aquesta. Hi ha hagut massa professionals afectats i no han deixat d'estar al davant de l'atenció als malalts. El seu compromís ha sigut total", afirma el president del Col·legi de Metges de Barcelona, que afegeix: "Hi ha professionals sanitaris que passada la malaltia han tornat una altra vegada al front. Potser és un excés d'immodèstia, però crec que no hi ha cap professió que pugui donar més del que han donat els professionals sanitaris a la societat aquests últims mesos"."Va ser molt dur, ho continua sent i tota la fase de desconfinament no serà senzilla. Són temps difícils", destaca Enric Mateo, membre de la junta de govern del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), que parla d'un acte de record "íntim" i "amb els companys més propers". Mateo fa ressaltar que aquest homenatge és extensiu als treballadors que no estan vinculats directament als col·legis professionals però que sí que ho estan a la "zona zero" i que treballen "braç a braç" amb els sanitaris, com poden ser les encarregades de la neteja o del manteniment dels hospitals i altres centres de salut, que també poden haver patit el covid-19.

Les corporacions professionals que han convocat l'homenatge als professionals sanitaris són el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, el Consell de Col·legis d'Infermeria, el Consell de Col·legis Farmacèutics, el Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs, el Col·legi Oficial de Psicologia, el Col·legi Oficial de Treball Social, el Col·legi de Fisioterapeutes i el Consell de Col·legis Veterinaris.