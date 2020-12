Protecció Civil demana analitzar el pla de Nadal de manera "racional" i tenint en compte els efectes del pont

El pont de la Puríssima haurà de ser objecte d'anàlisi abans de prendre les decisions definitives sobre què estarà permès i què no durant les festes nadalenques. És l'avís que ha llançat el subdirector de programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, en una entrevista a TV3 en la qual ha demanat analitzar el Nadal de forma "racional", deixant al marge l'emotivitat pròpia de les festes. Delgado entén que la manera més segura de celebrar els àpats és només amb les persones que formen part de la mateixa bombolla de convivència, però que el Govern ha flexibilitzat criteris, de manera que permet fins a un màxim de deu persones de no més de dues bombolles, per atendre situacions com la de les persones que viuen en residències de gent gran, perquè puguin passar les festes en família. En qualsevol cas, ha demanat actuar amb "racionalitat" i reduint els contactes a aquells que siguin imprescindibles. "Qui pugui ha de fer menys, el missatge és clar de part de l'administració", ha defensat.

"Estem en una situació molt límit", ha advertit, i per això ha defensat que caldrà veure els efectes del pont abans de decidir què fer amb el pla de Nadal. Ha assegurat que si hi ha una pujada de casos associada a la interacció social d'aquests últims quatre dies, s'haurà de reflexionar sobre les mesures que es proposen. "Tenim el precedent dels Estats Units amb el Dia d'Acció de Gràcies", ha apuntat en referència a la pujada de positius per les trobades familiars.

Pel que fa al pont, ha admès que Protecció Civil ha constatat desplaçaments cap a segones residències malgrat les crides reiterades a quedar-se a casa, tot i que ha apuntat que de moment consta una "davallada" de retorns d'entre el 21% i el 25% respecte al pont de l'any passat. Una dada que, ha avisat, s'haurà d'actualitzar amb el que passi durant el dia d'avui, quan s'està detectant una mobilitat alta, perquè hi pot haver qui hagi optat per allargar el pont fins dimecres al matí.

Delgado ha explicat que la decisió d'allargar el confinament de cap de setmana perquè també s'apliqués aquest dilluns i dimarts va estar sobre la taula per evitar la "picaresca" de tornar del pont més tard, però que no es va fer. "El més important és evitar la interacció amb persones que no són les habituals", ha recordat. Respecte a les imatges de cues a eixos comercials de ciutats com Barcelona, ha assegurat que es fan a l'aire lliure, que és un àmbit més segur, i que demostren que s'està fent un control dels accessos. Per tant, ha dit, són un "punt positiu", tot i que ha fet una crida a evitar aglomeracions. "El que hem vist aquests dies ha de ser objecte d'anàlisi per veure què hem de fer els pròxims dies per a l'adaptació de la mobilitat comercial", ha manifestat.

Pel que fa als centres comercials en espais oberts, que continuen sense poder obrir, ha assegurat que han sigut objecte d'anàlisi per donar garanties que permetin reprendre la seva activitat i que l'element que preocupa és la mobilitat associada que comporten: "Sobre la taula sempre hi ha l'anàlisi de la viabilitat de l'obertura d'aquets espais, que són necessaris per esponjar activitat comercial". En el cas concret d'El Corte Inglés, ha dit que pot obrir perquè no té llicència de centre comercial sinó com un sol establiment, però que en qualsevol cas ha de garantir els límits d'aforament i distàncies com qualsevol altra botiga.