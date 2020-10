El percentatge de proves positives a Catalunya es duplica en un mes

Si fa un mes, cap al final de setembre, de cada cent proves per detectar casos de coronavirus s'identificaven sis persones positives, ara aquesta xifra ja s'ha més que duplicat. Segons les últimes dades que ha publicat Salut, el percentatge de proves que resulten positives cada dia a Catalunya és del 13,05% del total de tests que es fan. Una dada que es va aconseguir contenir durant l'estiu per sota dels deu punts, però que des del 28 de setembre creix de manera preocupant i contínua. L'Organització Mundial de la Salut estableix que la taxa de positivitat sobre el total de PCRs fetes no ha de superar el llindar del 5% per poder considerar que un país ha té la pandèmia controlada.

També val la pena destacar avui que, segons les dades que publica Salut, el risc de rebrot, que mesura el creixement potencial de la pandèmia, ha caigut sobtadament dels 887 punts registrats ahir a 840. Una baixada que els experts atribueixen més a un retard en la notificació de les dades que no a una millora substancial de la situació epidemiològica. Els últims dies els laboratoris s'han començat a saturar i els resultats de les proves estan trigant més de dos dies a entregar-se. "Aquest indicador s'anomena realment índex de creixement potencial efectiu i, per la situació en què estem, és molt possible que s'estiguin acumulant diagnòstics i hi hagi dades pendents de carregar", explica la investigadora del Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC Clara Prats. La física afegeix: "Si la baixada persisteix uns quants dies més, haurem de començar a pensar que sí que està millorant".

Prats defensa el risc de rebrot com una eina que funciona molt bé per detectar rebrots: "És un bon senyal d'alerta o alarma. Fins ara l'hem utilitzat per fer seguiment del desconfinament i ara és un dels índexs que ens ajuden a descriure la situació". És a dir, ha ajudat a monitorar l'arribada de la segona onada i, ara, ha de permetre avaluar què cal esperar els pròxims dies de l'epidèmia: si frenarà, s'aturarà o creixerà encara més.

De resultes d'aquestes dades, que indiquen una tendència ascendent en plena segona onada, també creix el nombre de persones ingressades per covid a Catalunya, que cada vegada ocupen més llits: ara mateix hi ha 2.205 pacients hospitalitzats (67 més que ahir), 398 dels quals (30 més que ahir) a les unitats d'UCI. En nombres absoluts, avui es notifiquen 4.672 nous contagis confirmats amb PCR a Catalunya i 11 defuncions, que fan augmentar el total de persones que han mort a Catalunya per covid des del principi de la pandèmia fins a 13.896.

La incidència cada 100.000 habitants, desbocada

La incidència acumulada cada 100.000 habitants continua també fora de control: se situa, segons les últimes dades, cap als 700 punts. Concretament, ara es troba a 634,42 punts; una xifra que, si es recorre al gràfic, és al final d'una línia que avança de manera gairebé vertical des de mitjans de setembre. L'endemà de la Diada, la incidència de covid-19 cada 100.000 habitants se situava en 181,59 punts. Aquest indicador permet estimar quantes persones s'han infectat i, per tant, poden tenir capacitat de contagiar la malaltia en un territori en proporció a la seva població. És un valor aproximat perquè es calcula dividint la xifra total de diagnòstics dels últims catorze dies pel total de la població catalana.