L'Estat rebutja el nou mètode de càlcul de Catalunya i demana "no especular amb coses serioses"

El govern espanyol rebutja de ple el nou mètode de càlcul que des de dimecres utilitza Catalunya per comptar les víctimes del coronavirus. La ministra portaveu, María Jesús Montero, ha defensat aquest dijous el recompte actual del ministeri de Sanitat i ha fet cas omís al clam del president de la Generalitat, Quim Torra, de canviar el mètode. Amb el nou recompte que fa servir la Generalitat s'ha doblat el nombre de morts per covid-19, i el de contagiats s'ha gairebé triplicat.

En roda de premsa telemàtica des de la Moncloa, Montero ha demanat "no confondre a la ciutadania", perquè "no aporta res" sinó només "sensació de desconfiança". En aquest sentit, ha fet una crida a que "no s'especuli en coses molt serioses". "El que és fonamental és que se segueixin les recomanacions que s'han plantejat amb la definició de cas de l'OMS", ha afegit. El ministeri de Sanitat només comptabilitza com a morts les persones a qui se'ls ha fet una prova de PCR del coronavirus en virus, la pràctica totalitat dels quals han mort en hospitals. Montero ha advertit que si cadascú fes servir la seva definició de cas, seria impossible tenir una "radiografia global". "Cal tractar el tema amb rigor", ha conclòs. De totes maneres, Catalunya continua enviant al ministeri de Sanitat les dades de víctimes d'acord amb el mètode que aplica el govern espanyol.

Torra: oferim una "visió global" de la pandèmia

Torra, en canvi, opina el contrari. Durant una roda de premsa telemàtica només per a mitjans internacionals, ha defensat que el nou recompte, que la Generalitat ha trigat un mes a aplicar, ofereix una "visió global" de la pandèmia. Ha dit, també, que és un exercici de "transparència" i que "els ciutadans han de saber què està passant". "M'agradaria que totes aquestes xifres les donessin la resta de comunitats autònomes i l'Estat", ha dit. El nou criteri que aplica Catalunya inclou des d'ahir els casos sospitosos i les víctimes que han mort fora d'un hospital, cosa que ha fet multiplicar les xifres.

El president ha admès que el nou recompte ha triga a arribar, i s'ha defensat dient que s'ha fet així "quan s'ha pogut". "Ha sigut possible quan ha sigut possible", ha conclòs. Torra ha proposat que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) faci una proposta per "estandarditzar" totes les dades. És a dir, que digui com les ha de calcular tothom perquè d'aquesta manera puguin ser uns números comparables entre tots els estats i regions del món. "Ens ajudaria a tots. A mi m'interessa molt saber com van Portugal, França, Itàlia, Llombardia, etc. Estem seguint les millors pràctiques de tot el món", ha al·legat.

Crítiques a Sánchez

El president ha carregat un dia més contra la gestió que està fent el govern espanyol de les polítiques per combatre la pandèmia. Tot i que en un primer moment ha admès que davant d'aquest crisi "tothom està fent tot el que sap i tot el que pot perquè tot vagi a millor", ha tornat a retreure a Sánchez que no dialogui més amb les comunitats sobre quines són les millors receptes. Segons Torra, el govern espanyol actua a "cop de decret" i només es comunica a través dels "titulars de la premsa". Ha insistit en reclamar a l'executiu central que faci públics els "informes científics" amb els quals es basa l'estratègia de desconfinament que va començar dilluns.

Sobre les conseqüències econòmiques que tindrà per a Catalunya el virus, Torra ha calculat una caiguda del PIB de "dos dígits", que l'atur es dupliqui i que un dels sectors "més devastats" serà el del turisme, per al qual ha expressat "una enorme preocupació". El president ha dit que serà un dels àmbits en els quals el Govern haurà de "posar més ajudes". També ha defensat que s'apliquin receptes "keynesianes" que passin perquè les administracions públiques puguin assumir un endeutament més elevat que el que tenen permès actualment. Torra ja fa setmanes que demana al govern espanyol més marge per fer dèficit.