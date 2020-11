El coronavirus fa augmentar els desplaçaments amb cotxe i a peu

A peu i amb cotxe. Són els dos modes de desplaçament que més han augmentat a la Barcelona pandèmica, on els usuaris que s'ho poden permetre han renunciat al transport col·lectiu per refugiar-se en la individualitat i evitar més risc de contagi del coronavirus. La fotografia de la nova mobilitat l'ha presentat aquest dijous el RACC amb una enquesta feta abans del tancament de l'hostaleria i el toc de queda nocturn en què es mostra com i per què es mou la ciutat i la seva àrea metropolitana. El canvi principal és que es fan 1,1 milions de desplaçaments diaris menys, una reducció que s'ha reflectit en una millora de la qualitat de l'aire.

Un terç dels enquestats expliquen que han modificat el patró de mobilitat i gairebé un 20% se'l plantegen. L'ús del cotxe privat gairebé s'ha duplicat en aquests mesos de restriccions, atès que ha passat del 27% al 42% en dies feiners. L'increment ha fet que l'ocupació per vehicle sigui gairebé semblant a la d'una moto, cosa que suposa una "ineficència" segons Lluís Puerto, director de la Fundació RACC. També han augmentat els usuaris que fan desplaçaments a peu i ara ja són el 34%, deu punts més que abans del març. Per a Puerto, "hi ha un desig de mobilitat individual per evitar coincidir amb desconeguts" al transport públic. En aquest sentit, l'entitat demana millores en la neteja de trens i autobusos i augmentar-ne la freqüència de pas perquè els usuaris tornin a confiar-hi, i insisteix que cal reservar espais per a les bicis i els patinets als vagons per facilitar la mobilitat dual.

L'augment del vehicle privat trenca la tendència que, des de feia anys, es donava no només a Barcelona, sinó també a tot Europa, segons la qual els centres de les ciutats redueixen la circulació de cotxes en favor dels vianants i les bicicletes. La pandèmia ho ha trastocat tot. Però per al president del RACC, Josep Mateu, aquesta situació es mantindrà durant els mesos de restriccions i recels pel coronavirus, i en un futur es recuperarà el model de mobilitat sostenible.

La bicicleta té un comportament diferent, segons l'enquesta, perquè constata que triomfa durant el cap de setmana però el seu ús està per sota del mes de febrer del 2019. Contrasta amb les dades de l'Ajuntament de Barcelona, que assenyalen que hi ha un fort increment de la circulació de bicicletes. Per al club automobilístic, la diferència es deu al fet que el consistori suma els usuaris sense fer distinció entre dies feiners i festius. En canvi, els que utilitzen els patinets elèctrics han augmentat un 18%, però en llocs com la Travessera de Gràcia gairebé s'han duplicat a les hores punta. L'informe fa una estirada d'orelles als usuaris perquè són, de lluny, els que més incompleixen les limitacions de velocitat: per exemple, a la Diagonal "cap" respecta els 10 km/h i, de mitjana, circulen a 22 km/h, més del doble del permès.

En aquest aspecte, el RACC creu que les autoritats haurien de ser més contundents amb els que corren massa i apujar les sancions per millorar la seguretat viària. Més mà dura, però també s'anima l'Ajuntament a afanyar-se per fer baixar de les voreres les bicicletes i els patinets i reservar per a aquests usuaris carrils segregats a la calçada, com de fet ja s'està duent a terme. D'aquesta manera es pacificaran els carrers, perquè s'ha constatat un augment de conflictes amb els vianants i, sobretot, amb els patinets elèctrics.

Crítiques a les voreres amples

Si abans de la pandèmia cada persona feia una mitjana de 3,5 desplaçaments, ara és només de 2,6. La gent es mou gairebé per necessitat o per anar a la feina i l'escola o per fer els tràmits indispensables, perquè són precisament els que sortien més de casa (de tres a sis desplaçaments) els que més han reduït l'activitat. Ara augmenta el nombre de gent que en fa només entre un i dos, i els que ja pràcticament no en fan cap. Les causes d'aquesta tendència són, segons el RACC, les restriccions que la ciutadania s'autoimposa, la consolidació del teletreball per al 40% dels treballadors –ja sigui total o combinat amb la presencialitat– i també per l'aturada econòmica. La cara positiva és que, amb menys vehicles en circulació, també s'han reduït els accidents de trànsit.

A l'enquesta, el RACC aprofita l'avinentesa per analitzar les noves mesures d'urbanisme tàctic que ha introduït l'Ajuntament durant els mesos de pandèmia, amb l'objectiu de donar més espai a la bicicleta i els vianants en detriment del transport privat. És el cas de les voreres ampliades guanyades en cinc indrets de la ciutat i que el club insta a reformular perquè l'ús que en fan els usuaris és o molt baix o "nul", com en el cas de la Gran Via. Tampoc ha servit, creu el RACC, perquè els vehicles motoritzats adaptin la velocitat a les limitacions, i assegura que un terç de cotxes i motos se la salten, tot i que a la Via Laietana és del 80%. De fet, per a Mateu, només ha tingut èxit l'actuació que s'ha fet al carrer Girona. Per tant, en la resta de casos que "no funcionen" apunta que s'hi haurien de buscar alternatives, com per exemple permetre l'estacionament de càrrega i descàrrega, o tornar a la distribució original.