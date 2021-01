Salut fitxa l’excap del rastreig de Ferrovial però ho desvincula del polèmic contracte amb la companyia

El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha fitxat Max Llobet, l'excap dels scouts de Ferrovial, els telefonistes que fan seguiment dels contactes dels positius de covid-19. La conselleria de Salut desvincula la seva incorporació del polèmic contracte amb l'empresa, que es va adjudicar sense concurs i per la via d'urgència durant l'estat d'alarma. La seva feina, afirmen, no tindrà res a veure amb el rastreig del covid-19.

Segons han precisat fonts coneixedores a l'ARA, les tasques que desenvoluparà Llobet seran de coordinació i direcció dels processos assistencials, tant a la primària com als hospitals, de la regió sanitària de la metropolitana sud. En cap cas, insisteixen, tindrà responsabilitats directives o serà un alt càrrec dins l'organigrama del departament. De fet, les mateixes fonts sostenen que el directiu es va presentar al mes d'abril a una oferta pública i que ha estat contractat després de superar diversos processos de selecció.

"Se l'ha fitxat temporalment per fer un projecte a la metropolitana sud al marge del contracte amb Ferrovial. Aquesta persona ha accedit a la feina com pot fer-ho qualsevol altre", aclareixen des de Salut. Llobet va acabar els seus vincles professionals amb Ferrovial al mes de desembre i ha començat aquesta nova etapa aquest mes de gener.

Salut finalitza el contracte amb Ferrovial i assumeix el rastreig del covid

L'externalització del rastreig de contactes amb Ferrovial s'enfilava –com a màxim– als 17,7 milions d'euros i ha rebut una allau de crítiques polítiques i sanitàries durant els vuit mesos que porta actiu. Pocs dies després que entrés en vigor, el juny passat, el Govern ja va haver de comprometre's a rescindir-lo immediatament. Amb tot, no va ser fins a l'última setmana de desembre, set mesos des de la seva aprovació, que es va anunciar que el contracte d'obra i servei s'acabaria el 31 de gener.

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, va explicar que l'acord no es renovaria però que la relació contractual no es rescindiria, sinó que la seva finalització estava prevista en una clàusula que permetia aturar el servei quan comencés la campanya de vacunació. Per aquest motiu, va subratllar, l'empresa no rebria compensacions econòmiques ni seria indemnitzada per la dissolució anticipada de l'acord.

A partir de l'1 de febrer serà l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) qui assumirà les funcions de seguiment de la pandèmia. La inversió en el nou programa de gestió pública perquè el Govern assumeixi directament el rastreig de contactes ascendeix als 19 milions d'euros.