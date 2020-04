Centralitzador, decebedor i antiquat: així veu el Govern el pla de desconfinament de Sánchez

El Govern de la Generalitat de Catalunya no ha rebut amb bons ulls el pla de desconfinament que ha proposat l'executiu espanyol. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha criticat el pla de desescalada del confinament per províncies del govern de Pedro Sánchez. En una entrevista al programa Aquí, amb Josep Cuní, Vergés ha qualificat de "centralitzadora" la proposta i ha reivindicat el paper del Govern i dels ajuntaments en les decisions. "Nosaltres diem que es tingui en compte la realitat i la diversitat. Qui coneix el nostre territori som nosaltres i els municipis. Intentar centralitzar les decisions és una manera de fer molt impositiva i decebedora, és una molt mala gestió d'una crisi", ha assegurat Vergés. La consellera de Salut ha qualificat el pla de desescalada per províncies del govern de Pedro Sánchez d'"intent de recentralització de decisions": "Estem parlant d'una crisi sanitària però també econòmica i social, i quan no hi ha respecte per les decisions fallen coses", ha explicat la consellera.

També s'hi ha referit la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón. "És del segle XIX i obvia les regions sanitàries, que haurien de prevaldre", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio, en què ha afegit: "Tenim Pedro Sánchez desubicat, no només espacialment sinó temporalment". Encara sobre la desescalada, ha criticat que les instruccions no són prou clares i que la casuística és massa extensa. El que hauria de marcar el desconfinament és la realitat", ha dit. Per la seva banda, el secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha dit a El món a RAC1 que li sembla "absurd" separar per províncies. "A Catalunya les províncies són tan heterogènies com que en una mateixa tenim Borredà, amb 500 habitants, i Barcelona o l’Hospitalet. La nostra proposta és que nosaltres tenim Catalunya organitzada en regions sanitàries i àrees bàsiques i per a nosaltres és essencial".

"Anem una mica massa lleugers"

Guix ha afegit: "Els indicadors en aquest moment estan a bons nivells, però crec que anem una mica massa lleugers". "Entre fase 0 i fase 1 haurien de passar 15 dies, i així sempre, per veure com evoluciona tot", ha apuntat, abans d’afegir: "És difícil d’entendre el que ens van explicar ahir. Jo encara no he pogut assimilar tota la informació. De la fase 1 fins al final sí que hauran de passar 15 dies entre una i la següent, el problema és que entre la fase 0 i la fase 1 passen només vuit dies escassos".

Sobre el risc de rebrots, Guix ha dit que "el virus seguirà existint". "És altament probable que com que no acabarem d’eliminar el virus, hi hagi rebrots posteriors si no anem molt amb compte. No tenim grans exemples. La grip espanyola va ser molt diferent, però la mortalitat més alta va ser en la segona onada. Estem previnguts, estem preparats. Tenim coixí de la capacitat de resposta de la capacitat assistencial, però el risc existeix i haurem d’anar amb molta precaució".

Preguntat pels tests, el secretari de Salut Pública ha dit: "Els tests no són el paradigma ideal. La solució no són tests, perquè els tests dels quals disposem serveixen per a unes coses però no per a altres. I alguns són poc fiables. Podem tenir PCR positives sense capacitat d’infectar ni malaltia, entre cometes, activa. Això la PCR no ens ho explica. El test serològic indica en un moment concret que has tingut contacte amb el virus. I els tests d’anticossos poden dir, ja que la fiabilitat és molt baixa, que has tingut un contacte i que has fet una certa immunitat a aquest virus", i ha conclòs: "Estic convençut que fins que la gent no es posi una vacuna el risc de tenir un rebrot existirà. Les mesures de distanciament físic s’hauran de mantenir".

Sobre l’ús de la mascareta, Guix ha dit que en el transport públic "està clar que hauria de ser si no obligatori, altament recomanable", però que des de la Generalitat no poden imposar res ara per ara. A més, ha dit que el fet que els futbolistes puguin tenir accés als tests i tots els sanitaris no, li sembla "indignant".

No tot han sigut crítiques entre els experts catalans. Per a l'investigador i assessor del Govern Oriol Mitjà, el pla és "prudent i té bona base científica", tot i que calen més mesures de control i concretar les eines de detecció de casos. D'altra banda, el doctor Antoni Trilla, que forma part del comitè d'experts espanyol per la gestió de la pandèmia, ha tret ferro a la separació per províncies, que considera una decisió "exclusivament política", i ha obert la porta a possibles excepcions per tal que algunes regions sanitàries puguin tenir unes condicions diferents en la desescalada.