Primera sentència que rebaixa el lloguer a uns apartaments turístics pel covid

Aval judicial a rebaixar el preu del lloguer per l'impacte del covid-19 d'uns habitatges destinats a un negoci. El jutjat de primera instància número 20 de Barcelona ha dictat una sentència que redueix la mensualitat al 50% a uns apartaments turístics per la repercussió de la pandèmia. La jutge ha acceptat la demanda que va presentar una empresa pels 27 contractes de lloguer d'un edifici de la capital catalana propietat d'un gran tenidor: 26 són habitatges i el restant és un local. Els immobles són allotjaments turístics i la seva activitat ha quedat afectada pel covid. Per això va demanar al jutjat, després de no arribar a cap acord amb la propietat, que es rebaixés el lloguer. La magistrada ha fixat una nova quota de 600 euros mensuals –abans era de 1.200 euros– més IVA per cada habitatge durant un any: des de l'1 d'abril del 2020 fins al 31 de març del 2021 (s'aplica de manera retroactiva).

L'advocat que ha guanyat aquesta demanda, Alejandro Fuentes-Lojo, assegura que és la primera sentència a Espanya que estableix una reducció del lloguer pel covid-19. La jutge argumenta la decisió aplicant la clàusula rebus sic stantibus, que permet modificar els contractes per situacions "sobrevingudes, de caràcter excepcional". La magistrada també fa referència al reial decret llei 15/2020 de l'Estat i al decret llei 34/2020 de la Generalitat, tots dos sobre mesures per a l'activitat econòmica, per avalar aquesta rebaixa del lloguer. Per tant, la sentència se centra en els contractes d'uns habitatges que estan dedicats a un negoci. La jutge recull que l'empresa ha tingut una caiguda del 72% dels ingressos que obté dels apartaments turístics: fins al setembre del 2019 va sumar 618.210 euros i fins al setembre del 2020, 174.634 euros.

Per a la magistrada la decisió de reduir la mensualitat al 50% "és justa i equitativa" perquè, malgrat que es rebaixi la quota a 600 euros, l'empresa continuarà assumint unes pèrdues per la disminució registrada en els ingressos. De fet, abans de la sentència l'empresa ja havia mantingut el pagament del lloguer a la propietat a una quantitat inferior i la jutge ho ha tingut en compte perquè hi ha apreciat "bona fe", segons Fuentes-Lojo.

L'advocat explica que la resolució del jutjat de primera instància no és ferma, ja que es pot recórrer a l'Audiència de Barcelona i després encara podria acabar en una instància superior. Tot i això, amb aquest aval judicial per reduir el lloguer durant un any, l'empresa pot presentar una altra demanda més endavant per prorrogar el període de vigència si considera que el negoci dels apartaments turístics continua afectat per la pandèmia.